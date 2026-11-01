Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2026

Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu là 0%

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã ký Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP ngày 31/10/2026 quy định thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu các loại là 0%. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Ảnh minh hoạ.

Quy định nhóm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự

Theo Nghị định số 392/2026/NĐ-CP ngày 20/10/2026, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2026, Chính phủ quy định 10 ngành, nghề phải có phương án bảo đảm an ninh, trật tự gồm:

1. Kinh doanh công cụ hỗ trợ (bao gồm cả sửa chữa);

2. Kinh doanh các loại pháo, trừ pháo nổ;

3. Kinh doanh trò chơi có thưởng (bao gồm trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, casino và đặt cược);

4. Kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp;

5. Kinh doanh tiền chất thuốc nổ;

6. Kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ;

7. Kinh doanh dịch vụ nổ mìn;

8. Kinh doanh dịch vụ vũ trường;

9. Kinh doanh dịch vụ lưu trú (đối với cơ sở kinh doanh là doanh nghiệp);

10. Kinh doanh súng cầm tay, súng vác vai, đạn sử dụng cho các loại vũ khí này trang bị cho lực lượng vũ trang nhân dân và các lực lượng khác theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Phạt tới 200 triệu đồng vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số

Chính phủ ban hành Nghị định số 389/2026/NĐ-CP ngày 14/10/2026, có hiệu lực từ ngày 30/11/2026, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số.

Ảnh minh hoạ.

Nghị định này quy định hành vi vi phạm hành chính, hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc, hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện; hình thức xử phạt; việc thi hành các hình thức xử phạt vi phạm hành chính, các biện pháp khắc phục hậu quả; thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số.

Nghị định quy định mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 lần mức phạt tiền đối với tổ chức cho cùng hành vi vi phạm. Cụ thể, mức phạt tiền đối với cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số tối đa là 100.000.000 đồng, đối với tổ chức tối đa là 200.000.000 đồng.

Quy định về giáo dục bắt buộc

Nghị định 353/2026/NĐ-CP ngày 11/9/2026 của Chính phủ quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, có hiệu lực từ ngày 1/11/2026.

Theo đó, đối tượng giáo dục tiểu học bắt buộc là trẻ em trong độ tuổi từ 6 đến 14 chưa hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học. Đối tượng giáo dục trung học cơ sở bắt buộc là thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 11 đến 18 đã hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học nhưng chưa hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở.

Chương trình giáo dục tiểu học, trung học cơ sở bắt buộc là chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học, trung học cơ sở do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Tổ chức nước ngoài tuyển lao động Việt Nam phải đăng tin tuyển dụng trên

Sàn giao dịch việc làm quốc giaChính phủ ban hành Nghị định số 371/2026/NĐ-CP ngày 25/09/2026, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2026, quy định chi tiết việc tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Nghị định quy định rõ về tuyển dụng người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Theo đó, khi có nhu cầu tuyển dụng người lao động Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài phải thông báo bằng văn bản trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến, qua địa chỉ thư điện tử chính thức của cơ quan, tổ chức quản lý quy định tại Điều 5 Nghị định này, trong đó nêu rõ vị trí việc làm, số lượng cần tuyển dụng.

Đồng thời, tổ chức, cá nhân nước ngoài phải thực hiện đăng tải công khai thông tin tuyển dụng người lao động Việt Nam trên Sàn giao dịch việc làm quốc gia (địa chỉ: https://www.vieclam.gov.vn) hoặc cổng thông tin việc làm hợp pháp khác hoặc trang thông tin điện tử chính thức của tổ chức.

Tổ chức, cá nhân nước ngoài trực tiếp tuyển dụng người lao động Việt Nam hoặc đề nghị cơ quan, tổ chức quản lý quy định tại Điều 5 Nghị định này hỗ trợ việc tuyển dụng người lao động Việt Nam.

Khi có đề nghị từ tổ chức, cá nhân nước ngoài, cơ quan, tổ chức quản lý quy định tại Điều 5 Nghị định này thực hiện việc tuyển chọn, giới thiệu ứng viên theo mô tả công việc đã được cung cấp.

Phạt đến 40 triệu đồng đối với hành vi thu thập, tạo lập dữ liệu không được chủ sở hữu cho phép

Chính phủ ban hành Nghị định số 363/2026/NĐ-CP ngày 19/9/2026, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/11/2026, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dữ liệu.

Hành vi thu thập, tạo lập dữ liệu làm rò rỉ thông tin nhạy cảm, làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc an ninh quốc gia sẽ bị phạt từ 40-60 triệu đồng.

Nghị định 363/2026/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, việc thi hành các hình thức xử phạt vi phạm hành chính, các biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính, đối tượng bị xử phạt, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực dữ liệu.

Nghị định này không điều chỉnh các hành vi vi phạm hành chính thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.