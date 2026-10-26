Ở không ít bệnh viện công của TP Hồ Chí Minh hiện nay đã vượt ngưỡng, quá tải. Từ 3-4 giờ sáng, người dân đã phải xếp hàng lấy số chờ khám. Trong khu nội trú, nhất là bệnh viện nhi có nơi 2-3 bé phải nằm chung một giường; người nhà chen chúc ở hành lang, thuê võng, thuê ghế xếp, trải tạm ở lối đi để ngả lưng qua đêm. Hết cảnh chờ thang máy đến cảnh chờ tắm giặt vì hơn 10 phòng bệnh dùng chung một nhà vệ sinh. Người bệnh vốn đã khốn khổ vì bệnh tật, người thân lại thêm mệt mỏi vì thiếu thốn.

Người bệnh chờ đăng ký khám mắt ở sân bệnh viện tại khu khám và điều trị trong ngày (lúc 7 giờ ngày 29-4-2026). Ảnh: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

Sự linh hoạt của TP Hồ Chí Minh rất đáng hoan nghênh, nhưng để trị dứt điểm “căn bệnh” quá tải, chính quyền và ngành y tế phải hành động bằng những "liều thuốc" mạnh tay hơn: Đưa các dự án bệnh viện công vào danh mục trọng điểm cấp bách, siết trách nhiệm và cắt giảm tối đa thủ tục hành chính để tăng tốc thi công. Đầu tư xứng tầm về nhân lực và trang thiết bị cho tuyến dưới, có như vậy mới xây dựng được “lá chắn” vững chắc, giữ chân người bệnh ngay từ đầu nguồn.

Một nền y tế vì dân không thể kéo dài tình trạng người bệnh phải chia nhau từng tấc giường hay co quắp ở hành lang. Khi quyết sách linh hoạt của chính quyền được tiếp sức bằng những giải pháp căn cơ, tận gốc, lúc đó câu hỏi “bao giờ hết cảnh chen chúc?” mới thực sự tìm thấy lời giải đáp.