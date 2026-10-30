Kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà Nội khóa XVIII

Thường trực Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng đồng chí Dương Minh Đức. (Ảnh: Hội đồng Đội thành phố Hà Nội cung cấp)

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nhất trí chủ trương để đồng chí Đào Đức Việt, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà Nội khóa XVIII.

Hội nghị đã kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà Nội khóa XVIII đối với đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Chánh văn phòng Hội đồng Đội thành phố Hà Nội.

Đồng chí Đào Đức Việt (thứ 2 từ trái sang) thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà Nội. (Ảnh: Hội đồng Đội thành phố Hà Nội cung cấp)

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Bí thư Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội, gửi lời chúc mừng và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Đội thành phố thời gian tới.

Cụ thể, Hội đồng Đội thành phố Hà Nội cần tiếp tục rà soát, hoàn thành việc ra mắt Hội đồng Đội tại các xã, phường chưa thành lập; kiện toàn các Ủy viên; tập trung nguồn lực phát triển tổ chức Đội tại những cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Bên cạnh đó, thủ lĩnh thanh niên Thủ đô cũng đề nghị công tác giáo dục, chăm sóc và bảo vệ thiếu niên, nhi đồng cần có những giải pháp thiết thực, ngày càng phải đi vào thực chất để thiếu nhi được thụ hưởng tối đa các giá trị tích cực. Bên cạnh đó, Hội đồng Đội thành phố Hà Nội cũng cần thường xuyên tập huấn, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ phụ trách thiếu nhi, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trên địa bàn.

Phát biểu nhận nhiệm vụ tại hội nghị, đồng chí Dương Minh Đức bày tỏ nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ được giao, đồng thời thay mặt các đồng chí vừa được kiện toàn khẳng định quyết tâm luôn đoàn kết, cầu thị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, nỗ lực tiếp nối những thành quả đã đạt được, đưa công tác Đội và phong trào thiếu nhi Thủ đô ngày càng phát triển.