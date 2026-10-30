Tây Ninh động thổ cao tốc Gò Dầu-Xa Mát với mức đầu tư hơn 10.279 tỷ đồng

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh ấn nút động thổ dự án cao tốc Gò Dầu-Xa Mát (giai đoạn 1), đoạn từ Gò Dầu đến phường Ninh Thạnh. (Ảnh: THANH PHONG)

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết; lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đơn vị thi công cùng đông đảo người dân địa phương dự lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn khẳng định, cao tốc Gò Dầu-Xa Mát là công trình giao thông trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối liên vùng, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực thu hút đầu tư.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn phát biểu. (Ảnh: THANH PHONG)

Công trình có tổng mức đầu tư khoảng 10.279 tỷ đồng, trong đó vốn Nhà nước tham gia khoảng 5.404 tỷ đồng, vốn nhà đầu tư khoảng 4.875 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khi kết nối đồng bộ với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài, tuyến Gò Dầu-Xa Mát sẽ góp phần hình thành trục giao thông chiến lược, kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với khu vực trung tâm tỉnh Tây Ninh, Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen và các khu vực phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Qua đó, rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí vận tải, tạo thuận lợi cho giao thương, thu hút đầu tư và phát triển du lịch.

Về công tác giải phóng mặt bằng, đến nay, tỉnh đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với khoảng 1.540 trường hợp, trên diện tích khoảng 258ha. Lãnh đạo tỉnh ghi nhận sự nỗ lực của các cấp, ngành và sự đồng thuận, chia sẻ của người dân có đất bị ảnh hưởng, góp phần tạo điều kiện triển khai công trình.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh dự lễ động thổ dự án cao tốc Gò Dầu-Xa Mát (giai đoạn 1). (Ảnh: THANH PHONG)

Để bảo đảm tiến độ hoàn thành trong năm 2029, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn yêu cầu các cơ quan chức năng, địa phương khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, không để ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông được giao tăng cường quản lý, điều phối, kiểm tra và đôn đốc tiến độ. Nhà đầu tư, các đơn vị thi công phải tập trung huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Các sở, ngành liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý chất lượng, khối lượng và nguồn vốn, phòng ngừa thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên theo dõi, kiểm tra, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, đồng thời gắn kết quả thực hiện tiến độ với trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.

Liên danh nhà đầu tư Cao tốc CT32 trao tặng xi-măng cho 5 xã, phường có tuyến cao tốc đi qua và chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết tại Tây Ninh. (Ảnh: THANH PHONG)

Việc triển khai cao tốc Gò Dầu-Xa Mát (giai đoạn 1) là bước cụ thể hóa định hướng phát triển hạ tầng giao thông chiến lược của Tây Ninh, góp phần tăng cường liên kết vùng, khai thác tiềm năng, lợi thế và tạo động lực tăng trưởng kinh tế-xã hội trong thời gian tới.

Dịp này, Liên danh nhà đầu tư Cao tốc CT32 trao tặng 60.000 bao xi-măng cho 5 xã, phường có tuyến cao tốc đi qua và chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết tại Tây Ninh, với tổng giá trị 5,6 tỷ đồng.