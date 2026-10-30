TP.HCM siết quản lý nhà, đất công dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính

Theo thông tin từ Sở Tài chính TP.HCM, từ khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính đến nay, Sở đã tham mưu UBND thành phố ban hành quyết định thu hồi 171 cơ sở nhà, đất của các cơ quan, đơn vị, giao Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý.

TP.HCM đang lên phương án khai thác nhà, đất công bỏ trống, sử dụng kém hiệu quả.

Đối với 129 cơ sở nhà, đất dôi dư do các bộ, ngành Trung ương chuyển giao, Sở Tài chính đã tổ chức tiếp nhận, bàn giao và đề xuất phương án xử lý 123 cơ sở. Sáu cơ sở còn lại đang được lấy ý kiến UBND các phường, xã và đơn vị liên quan để xác định nhu cầu sử dụng.

Trường hợp đáp ứng tiêu chuẩn, định mức, các cơ sở sẽ được trình giao cho địa phương, đơn vị sử dụng. Những cơ sở còn lại dự kiến giao Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng thuộc Sở Xây dựng hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý, khai thác theo quy định.

Nhằm hạn chế thất thoát, lãng phí tài sản công, TP.HCM đang tăng cường rà soát các cơ sở nhà, đất bỏ trống, không còn nhu cầu sử dụng, sử dụng kém hiệu quả hoặc không đúng mục đích.

Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương tham mưu phương án sắp xếp, bố trí, xử lý tài sản phù hợp với tiêu chuẩn, định mức, nhu cầu thực tế và quy định pháp luật.

Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp với UBND các phường, xã đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoàn thiện hồ sơ pháp lý để đưa tài sản vào khai thác. Đồng thời, kiên quyết thu hồi hoặc trình cấp có thẩm quyền thu hồi đối với các trường hợp chây ỳ, vi phạm pháp luật về đất đai.

UBND TP.HCM giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng cùng các sở, ngành liên quan làm việc trực tiếp với từng phường, xã, đặc khu hoặc theo cụm địa bàn để đôn đốc tiến độ, hướng dẫn xây dựng phương án xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

UBND các phường, xã, đặc khu có trách nhiệm rà soát, quản lý, bảo vệ tài sản, hoàn thiện hồ sơ, đề xuất và tổ chức thực hiện phương án xử lý theo quy định.

Đối với nhà, đất của các doanh nghiệp nhà nước, chính quyền địa phương được giao tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi sử dụng đất sai mục đích, vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, Sở Tài chính đã xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề về quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố.

Qua rà soát, kiểm tra và phối hợp với các địa phương, sở tiếp tục tổng hợp, tham mưu phương án xử lý nhà, đất dôi dư, không còn nhu cầu sử dụng; đồng thời đôn đốc thực hiện các phương án đã được cấp có thẩm quyền quyết định.