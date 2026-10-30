Đồng Nai: Hơn 4,1 triệu người đã được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí

Khám sức khỏe cho học sinh Trường TH-THCS-THPT Song ngữ Lạc Hồng (phường Trấn Biên). Ảnh: Hạnh Dung

Số liệu được tổng hợp từ các hoạt động khám bệnh nghề nghiệp, khám sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc, kiểm tra sức khỏe đầu năm học, khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế… theo hướng dẫn Nghị định số 165/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh.

Cụ thể, trong số hơn 4,1 triệu người nêu trên, có hơn 1 triệu người được khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí theo Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân; hơn 1,8 triệu người khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; còn lại là các hoạt động khám sức khỏe khác.

Liên quan đến công tác khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn thành phố, Đảng ủy UBND thành phố Đồng Nai đã có báo cáo gửi Thường trực Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy.

Theo báo cáo, trong tháng 10-2026, thành phố tập trung kiểm tra, đôn đốc 40 xã, phường có tiến độ khám sức khỏe thấp, yêu cầu báo cáo giải trình, xác định nguyên nhân, trách nhiệm và mốc khắc phục, gắn kết quả thực hiện với trách nhiệm người đứng đầu. Đồng thời tổ chức rà soát, tổng hợp tiến độ khám sức khỏe cho học sinh, sinh viên; đẩy mạnh khám sức khỏe đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác triển khai gặp một số khó khăn, vướng mắc. Tiến độ thực hiện giữa các địa phương còn chênh lệch; dữ liệu khám sức khỏe của người lao động thực hiện tại một số cơ sở y tế ngoài địa bàn chưa được chuẩn hóa hoặc liên thông đầy đủ, trong khi việc chia sẻ dữ liệu bảo hiểm y tế về Trung tâm dữ liệu thành phố vẫn cần thêm sự phối hợp chặt chẽ từ cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Trong thời gian tới, Đảng ủy UBND thành phố tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung hoàn thành mục tiêu đề ra, phấn đấu 100% người dân trên địa bàn được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần trong năm 2026. Tập trung xử lý 40 xã, phường có tiến độ đạt thấp. Trường hợp tiến độ không chuyển biến hoặc giải trình không đầy đủ, sẽ tham mưu UBND thành phố xem xét trách nhiệm theo quy định.

Những giải pháp trọng tâm được đặt ra gồm: Hoàn thiện cổng tiếp nhận dữ liệu y tế, xác lập một bộ dữ liệu dùng chung của thành phố lấy mã định danh cá nhân làm khóa đối soát. Kiến nghị Bộ Y tế điều chỉnh phương thức thống kê theo “người cư trú” thay vì chỉ theo “nơi cơ sở thực hiện khám”. Thiết lập cơ chế chia sẻ dữ liệu tự động giữa Bộ Y tế - Bảo hiểm xã hội Việt Nam - Bộ Công an và địa phương. Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp liên tỉnh, thành phố để cập nhật dữ liệu chính xác, kịp thời.