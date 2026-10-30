Bộ CHQS TP Đồng Nai tập huấn cán bộ Ban CHQS cấp xã

Đại tá Vũ Mạnh Hùng, Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố Đồng Nai dự và chỉ đạo.

Trong 3 ngày, các học viên được nghiên cứu, trao đổi 11 chuyên đề thuộc các lĩnh vực: Công tác quân sự, quốc phòng địa phương; công tác Đảng, công tác chính trị; hậu cần, kỹ thuật.

Thành phần tập huấn gồm các đồng chí phó chỉ huy trưởng, trợ lý, nhân viên phụ trách các mặt công tác tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật của Ban CHQS các xã, phường trong thành phố.

Đại tá Vũ Mạnh Hùng, Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố Đồng Nai phát biểu chỉ đạo.

Các đại biểu dự khai mạc tập huấn.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Vũ Mạnh Hùng yêu cầu Ban tổ chức, đội ngũ giáo viên và học viên chấp hành nghiêm kế hoạch, chương trình tập huấn; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, trao đổi, tiếp thu đầy đủ nội dung các chuyên đề. Quá trình học tập cần gắn lý luận với thực tiễn, chú trọng vận dụng kiến thức vào công tác tham mưu, chỉ huy, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại địa phương, nhất là trong điều kiện vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Thông qua tập huấn nhằm cập nhật, bổ sung kiến thức, nâng cao trình độ, năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ quân sự cấp xã; trọng tâm là xây dựng kế hoạch chiến đấu, tổ chức huấn luyện, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng khu vực phòng thủ. Qua đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban CHQS xã, phường trong thời gian tới.