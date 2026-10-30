Phê bình 4 Chủ tịch xã ở Thanh Hóa 'buông lỏng' xử lý rác thải

Văn bản nêu rõ, phê bình Chủ tịch UBND các xã: Xuân Du, Mậu Lâm, Yên Thọ và Như Thanh chưa nghiêm túc, chưa quyết liệt trong việc tổ chức thực hiện các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác bảo vệ môi trường; chưa chủ động, kịp thời triển khai các giải pháp bảo đảm việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn dẫn đến tình trạng rác thải tồn đọng, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, gây bức xúc trong dư luận; Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã nêu trên nghiêm túc rút kinh nghiệm; đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục triệt để, không để xảy ra tình trạng tương tự trong thời gian tới.

Đống rác thải lớn chất đống ven quốc lộ, nơi có đông người và phương tiện qua lại, gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường và bức xúc trong nhân dân. Ảnh: TTXVN phát

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Chủ tịch UBND các xã: Xuân Du, Mậu Lâm, Yên Thọ và Như Thanh khẩn trương rà soát, tổ chức thu gom, vận chuyển, xử lý dứt điểm toàn bộ lượng rác thải sinh hoạt còn tồn đọng trên địa bàn (nếu có), nhất là tại các vị trí được cơ quan báo chí phản ánh; đồng thời, thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường tại các khu vực tập kết rác thải, không để phát sinh ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của Nhân dân.

Bên cạnh đó, rà soát, đánh giá toàn diện công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn; kịp thời khắc phục những bất cập trong việc bố trí, quản lý các điểm tập kết, tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải; bảo đảm tần suất thu gom phù hợp với khối lượng rác thải phát sinh, không để rác thải tồn đọng kéo dài, phát sinh mùi hôi, nước rỉ rác, gây ô nhiễm môi trường. Chủ động có phương án dự phòng, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, nhất là khi hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý bị gián đoạn, bảo đảm cộng tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải được duy trì thường xuyên, liên tục, ổn định.

Mặt khác, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn; phân công cụ thể trách nhiệm cho các đơn vị, bộ phận liên quan trong việc theo dõi, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở; không để tình trạng rác thải tồn đọng kéo dài, gây ô nhiễm môi trường mới tổ chức khắc phục khi có phản ánh của Nhân dân hoặc cơ quan báo chí. Đồng thời, tăng cường tuyên truyên, vận động Nhân dân thực hiện việc phân loại, thu gom, tập kết rác thải đúng nơi, đúng thời gian quy định, giữ gìn vệ sinh môi trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh nghiêm túc quán triệt, thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác bảo vệ môi trường, nhất là việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, phải được thực hiện thực chất, hiệu quả. Đồng thời, chủ động rà soát, kiểm tra toàn diện công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn; kịp thời phát hiện, khắc phục những bất cập, có giải pháp phòng ngừa, xử lý các tình huống phát sinh, không để bị động, gián đoạn hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải.

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn, hỗ trợ UBND các xã: Xuân Du, Mậu Lâm, Yên Thọ, Như Thanh duy trì ổn định hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là trong việc bảo đảm cơ sở tiếp nhận, xử lý rác thải và phương án xử lý khi hoạt động thu gom, vận chuyên, xử lý bị gián đoạn, không để tái diễn tình trạng rác thải tồn đọng kéo dài, gây ô nhiễm môi trường.

Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, hướng dẫn giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh, nhất là trong việc bảo đảm hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải thường xuyên, liên tục; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền.

Trước đó, báo Tin tức và Dân tộc ngày 23/10/2026 đăng tải bài viết "Thanh Hóa: Cần sớm xử lý rác thải ùn ứ kéo dài tại nhiều địa phương" phản ánh thời gian gần đây, trên địa bàn các xã: Xuân Du, Mậu Lâm, Yên Thọ, Như Thanh xảy ra tình trạng rác thải sinh hoạt tồn đọng, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân, gây bức xúc trong dư luận.