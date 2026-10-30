Bộ Y tế yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn trường học

Suất ăn học đường tại một trường học. (Ảnh: THU DƯƠNG)

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên vừa ký Công văn số 8075/BYT-ATTP gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm, chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú trong cơ sở giáo dục.

Theo đó, Bộ Y tế đề nghị các địa phương tổ chức hướng dẫn cơ sở giáo dục xây dựng thực đơn bữa ăn nội trú, bán trú theo hướng dẫn chuyên môn về dinh dưỡng bữa ăn học đường do Bộ Y tế ban hành, bảo đảm cân đối theo nhóm tuổi/cấp học, số bữa tổ chức tại trường, nhu cầu năng lượng, tỷ lệ các chất sinh năng lượng và một số chất dinh dưỡng thiết yếu.

Bộ Y tế cũng đề nghị quy định trách nhiệm của nhà cung cấp bữa ăn nội trú, bán trú khi thay đổi thực đơn; thực hiện rà soát trước khi áp dụng, công khai bằng hình thức phù hợp và điều chỉnh khi thay đổi món ăn, nguyên liệu.

Phân định cụ thể trách nhiệm của cơ sở giáo dục và cơ sở cung cấp dịch vụ theo từng công đoạn của quá trình cung cấp, tiếp nhận và tổ chức bữa ăn; bảo đảm trách nhiệm của từng chủ thể tương ứng với phạm vi hoạt động, quản lý và kiểm soát của chủ thể đó, tránh chồng chéo hoặc bỏ trống trách nhiệm khi xảy ra sự cố, đặc biệt đối với hình thức suất ăn được chế biến bên ngoài cơ sở giáo dục.

Hạn chế tối đa việc kinh doanh tại căng-tin trường học các loại thực phẩm không có lợi cho sức khỏe, gồm thực phẩm nhiều đường, nhiều muối và nhiều chất béo.

Hướng dẫn các cơ sở giáo dục, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thực hiện nghiêm các yêu cầu về: kiểm soát an toàn thực phẩm trong toàn bộ quá trình từ lựa chọn, tiếp nhận nguyên liệu, bảo quản, sơ chế, chế biến, chia suất, vận chuyển, giao nhận đến phục vụ; đồng thời bảo đảm truy xuất nguồn gốc và xử lý kịp thời thực phẩm không bảo đảm an toàn;

Bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ và người trực tiếp chế biến, kinh doanh thực phẩm; thực hiện kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn theo quy định pháp luật về an toàn thực phẩm; kiểm soát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong quá trình tổ chức bữa ăn tại cơ sở giáo dục.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng đề nghị địa phương tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất, tập trung vào nguồn gốc thực phẩm, hồ sơ truy xuất, điều kiện vệ sinh, cơ sở vật chất và người trực tiếp chế biến; ưu tiên giám sát các đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn cho nhiều trường học, cơ sở có số lượng suất ăn lớn hoặc nguy cơ mất an toàn thực phẩm cao.

Cơ sở giáo dục phải thường xuyên giám sát việc tổ chức bữa ăn. Khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm hoặc ngộ độc, nhà trường cần thông báo ngay cho cơ quan y tế, phối hợp cấp cứu người bị ảnh hưởng, bảo quản thực phẩm, mẫu lưu và hồ sơ liên quan để phục vụ điều tra, truy xuất nguồn gốc và xử lý theo quy định.

Các địa phương cần xây dựng, tổ chức diễn tập phương án phòng ngừa, ứng phó và xử lý sự cố an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm tại cơ sở giáo dục và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Y tế.