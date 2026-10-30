Khói độc từ cháy rừng khiến hơn 3.500 người Indonesia thiệt mạng trong tháng 9

Theo báo cáo do Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch (CREA) công bố hôm 29/10, tổng số ca tử vong liên quan đến ô nhiễm không khí tại Indonesia trong tháng 9 ước tính lên tới 5.310 người, tăng 42% so với mức 3.740 người trong tháng 8.

Trong đó, khói độc phát ra từ các vụ cháy rừng và cháy đất được cho là nguyên nhân dẫn đến 3.560 ca tử vong. Khoảng 1.750 trường hợp còn lại liên quan đến tình trạng ô nhiễm không khí kéo dài từ các hoạt động đô thị và công nghiệp.

Khói từ cháy rừng ở Vườn quốc gia Tanjung Puting, Indonesia. Nguồn: X/InFebriyan128

Báo cáo của CREA, tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Helsinki (Phần Lan), cho thấy khói cháy rừng chiếm từ 94-99% số ca tử vong liên quan đến ô nhiễm không khí tại Kalimantan, khu vực thuộc đảo Borneo. Tại Sumatra, tỷ lệ này vượt 80%. Đây là hai trong số những khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất từ các đám cháy.

Ngược lại, trên đảo Java, các nguồn ô nhiễm từ hoạt động đô thị và công nghiệp vẫn là nguyên nhân chính gây ra những vấn đề về chất lượng không khí và các ca tử vong liên quan.

Không chỉ làm gia tăng số ca tử vong, các vụ cháy còn khiến hàng chục triệu người Indonesia phải tiếp xúc với không khí ô nhiễm ở mức nguy hiểm.

Theo CREA, số người phải sống trong môi trường có chất lượng không khí từ mức "không lành mạnh" đến "nguy hiểm" đã lên tới mức kỷ lục 58 triệu người trong tháng 9.

Tình hình đặc biệt nghiêm trọng tại Kalimantan. Trong những ngày ô nhiễm nặng nhất của tháng, số người phải tiếp xúc với không khí ở mức nguy hiểm tại khu vực này tăng gần gấp ba lần, từ 2,8 triệu lên 6,4 triệu người.

Indonesia đang phải đối mặt với các vụ cháy rừng nghiêm trọng trong bối cảnh hiện tượng khí hậu El Niño làm gia tăng tình trạng hạn hán. Thời tiết khô nóng kéo dài khiến thảm thực vật dễ bắt lửa, tạo điều kiện cho các đám cháy lan rộng, phá hủy rừng và phát tán khói độc trên diện rộng.

Ô nhiễm khói mù từ Indonesia cũng lan sang các quốc gia láng giềng, ảnh hưởng đến chất lượng không khí tại Malaysia, Singapore, Philippines và Timor-Leste.

Tình trạng khói mù xuyên biên giới đang làm gia tăng sức ép đối với Chính phủ Indonesia, khi các nước trong khu vực tiếp tục bày tỏ quan ngại về những tác động đối với sức khỏe cộng đồng và môi trường.

Hôm 28/10, Chính phủ Indonesia cho biết đã huy động hơn 72.000 người tham gia hoạt động chữa cháy và tạo mưa nhân tạo nhằm kiểm soát các đám cháy.

Bên cạnh đó, hơn 2.100 bác sĩ và nhân viên y tế đã được điều động đến những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề. Chính phủ cũng phân phát khoảng 5,3 triệu khẩu trang để hỗ trợ người dân hạn chế tiếp xúc với khói bụi độc hại.