Hai thanh niên đi xe máy lạng lách va chạm với ô tô và cái kết gây tranh cãi

Mới đây, đoạn video ghi lại tình huống giao thông liên quan đến va chạm giữa một xe máy và ô tô được chia sẻ trên các diễn đàn ô tô và mạng xã hội đã thu hút nhiều ý kiến tranh luận về cách ứng xử của những người liên quan. Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 26/10, tại khu vực Tây Đằng (xã Quảng Oai, Hà Nội).

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Theo đoạn video ghi lại từ camera hành trình của ô tô đi phía sau, hai thanh niên đi xe máy, trong đó người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, có hành vi lạng lách, sau đó va chạm với ô tô hiệu VinFast VF 5 phía trước rồi định bỏ chạy. Bất ngờ, tài xế ô tô sau đó đánh lái đuổi theo và húc vào đuôi xe máy, khiến cả hai người ngồi trên xe ngã xuống đường.

Tình huống nhanh chóng thu hút nhiều ý kiến trái chiều về cách ứng xử của những người liên quan khi xảy ra va chạm giao thông.

Không ít ý kiến bày tỏ sự bức xúc trước hành vi lạng lách, gây nguy hiểm cho những phương tiện khác. Việc người điều khiển xe máy không dừng lại giải quyết sau va chạm, nếu đúng như diễn biến thể hiện trong clip, cũng bị cho là thiếu trách nhiệm.

Tuy nhiên, một luồng ý kiến khác cho rằng việc tài xế ô tô chủ động đánh lái đuổi theo rồi húc vào xe máy là hành động nguy hiểm, có thể khiến hậu quả từ một va chạm giao thông trở nên nghiêm trọng hơn.

Tranh luận xoay quanh tình huống này cho thấy hai vấn đề cần được nhìn nhận riêng biệt: hành vi vi phạm của người đi xe máy và cách xử lý của tài xế ô tô. Việc một bên có hành vi nguy hiểm không đồng nghĩa bên còn lại được quyền tự ý sử dụng phương tiện để trừng phạt hoặc trả đũa.

(Nguồn video: OFFB)