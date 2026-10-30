Đại tướng Phan Văn Giang dự lễ khởi công dự án sản xuất công nghiệp quốc phòng công nghệ cao

Dự lễ khởi công có Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Lê Minh Quang, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Đây là dự án nhằm mở rộng năng lực nghiên cứu, chế tạo và sản xuất các sản phẩm công nghiệp quốc phòng công nghệ cao, nâng cao khả năng tự chủ công nghệ, đáp ứng yêu cầu bảo đảm vũ khí, trang bị cho Quân đội phục vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu.

Trong giai đoạn 1, Tập đoàn Viettel đã đầu tư xây dựng hạ tầng, lắp đặt, vận hành thiết bị và dây chuyền công nghệ, từng bước đưa cơ sở vào sản xuất. Đội ngũ kỹ sư chủ động nghiên cứu, hoàn thiện quy trình sản xuất, nâng cao độ an toàn trong vận hành. Qua đó, Tập đoàn Viettel tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao năng lực kỹ thuật và từng bước làm chủ công nghệ.

Trên cơ sở kết quả đạt được, giai đoạn 2, Tập đoàn tập trung hoàn thiện đồng bộ hạ tầng, trang thiết bị, mở rộng quy mô và nâng cao năng lực sản xuất. Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, Viettel chú trọng phát triển nguồn nhân lực, phát huy vai trò của đội ngũ kỹ sư trong nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và cải tiến sản phẩm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu tại lễ khởi công.

Phát biểu tại lễ khởi công, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương Tập đoàn Viettel và các cơ quan chức năng đã chủ động, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Thái Nguyên, tích cực chuẩn bị các điều kiện để dự án khởi công giai đoạn 2 đúng kế hoạch.

Để dự án hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng kỹ thuật và an toàn, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Tập đoàn Viettel nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định trong thi công; huy động nhân lực, thiết bị hiện đại, lựa chọn và tiếp nhận công nghệ phù hợp, xây dựng công trình đồng bộ, hiện đại. Quá trình triển khai bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động, vệ sinh môi trường, không ảnh hưởng đến đời sống nhân dân; quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn, kiên quyết phòng, chống thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đề nghị tỉnh Thái Nguyên tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi, nhất là về quỹ đất, để dự án triển khai đúng tiến độ.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội và đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên dự buổi lễ.

Trung tướng Vũ Hồng Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân và Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh, Tư lệnh Quân khu 1 dự lễ khởi công.

Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng, kế thừa kết quả và kinh nghiệm từ giai đoạn 1, Tập đoàn Viettel sẽ xây dựng nhà máy giai đoạn 2 đồng bộ, hiện đại, tạo bước phát triển mới về năng lực sản xuất công nghiệp quốc phòng, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nền công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa Quân đội trong tình hình mới.

Tại lễ khởi công, Trung tướng Tào Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel khẳng định: Tập thể cán bộ, nhân viên Tập đoàn sẽ phát huy kinh nghiệm thực tiễn, đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, triển khai thành công giai đoạn 2 của dự án, xứng đáng với sự tin tưởng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.