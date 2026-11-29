Nghệ nhân miệt mài bên khung dệt tại làng nghề dệt thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp

Nhịp thoi nối liền các thế hệ tại làng nghề truyền thống

Cách trung tâm Phan Rang khoảng 12km, làng dệt thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp (xã Ninh Phước) hiện lên với vẻ đẹp dung dị mà trầm mặc bản sắc. Trong tâm thức của đồng bào Chăm nơi đây, nghề dệt không đơn thuần là kế sinh nhai mà là báu vật thiêng liêng được truyền trao từ thế kỷ thứ VI.

Truyền thuyết kể rằng, chính Nữ thần Mẹ xứ sở Po Yang Inư Nưgar – người được cộng đồng tôn kính gọi là Patao Kumay ("vua của đàn bà") hay Stri Ratjnhi ("chúa của phụ nữ") – đã khai sáng và truyền dạy nghề dệt cho dân làng.

Trải qua bao thăng trầm lịch sử, ngọn lửa nghề tại Mỹ Nghiệp được trao truyền bền bỉ theo tập quán "mẹ truyền con nối". Người phụ nữ Chăm trước khi ngồi vào khung cửi phải thấm nhuần và giữ trọn những chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

Theo lời kể của các nghệ nhân làng dệt thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp, nghề dệt nơi đây đã hình thành từ rất lâu đời và được trao truyền qua bao thế hệ. Những bậc cao niên trong làng cho biết, ngay từ khi họ sinh ra, tiếng thoi đưa đã hiện hữu như một phần máu thịt được các tiền nhân để lại.

Du khách tìm hiểu về nghề dệt thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp

Bước ngoặt hồi sinh rực rỡ nhất của làng nghề bắt đầu vào năm 1992, với sự ra đời của cơ sở dệt thổ cẩm Inrahani do bà Thuận Thị Trụ sáng lập. Nơi đây đã quy tụ những "bàn tay vàng" của làng, không chỉ đưa tinh hoa thổ cẩm Chăm vươn xa đến du khách thập phương mà còn lan tỏa sức sống mãnh liệt sang các làng Chăm lân cận như Hữu Đức, Chung Mỹ, Văn Lâm.

Kỳ công từ khung dệt gỗ truyền thống

Giữa guồng quay của công nghiệp dệt may hiện đại, người thợ Mỹ Nghiệp vẫn kiên định với khung dệt gỗ truyền thống và quy trình thủ công khép kín, đòi hỏi sự nhẫn nại đến khắt khe.

Gắn bó với khung cửi làng dệt thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp suốt nửa thế kỷ, nghệ nhân Đạt Thị Nam cho biết hành trình làm ra một tấm thổ cẩm bắt đầu ngay từ những luống bông trồng quanh nhà. Mọi công đoạn chuẩn bị từ tách hạt, ngâm dập, nhuộm màu thảo mộc, hồ sợi đến chải bông và đánh ống - đều dựa vào sự khéo léo và bí quyết truyền đời của người thợ.

Để cho ra đời một tấm vải truyền thống, nghệ nhân thường mất từ hai đến ba ngày dệt miệt mài. Chỉ với một kiểu khung dệt duy nhất nhưng bằng kỹ thuật điều sợi tinh xảo, người làm nghề dệt nên những mảng hoa văn giàu chiều sâu văn hóa. Trên nền vải hiện diện các biểu tượng cổ truyền như thần đèn, thần Shiva, rồng trời, xen lẫn nét giao thoa vùng miền đặc sắc qua hình tượng voi Tây Nguyên và hoa mai của người Kinh.

Trải qua bao thăng trầm, nhưng các nghệ nhân luôn gắn bó gìn giữ, phát huy nghề dệt thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp

Không bó hẹp trong lối mòn cũ, thợ dệt Mỹ Nghiệp ngày nay còn khéo léo kết hợp sợi tổng hợp và sợi kim tuyến để tạo nên các dải hoa văn cầu vồng tươi sáng. Cách làm mới này giúp thổ cẩm Chăm vừa giữ được bản sắc cốt lõi, vừa phù hợp hơn với gu thẩm mỹ và nhu cầu sử dụng hiện đại.

Nỗi trăn trở giữ lửa nghề

Ngày nay, Mỹ Nghiệp đã trở thành điểm dừng chân trải nghiệm văn hóa hấp dẫn. Du khách đến đây không chỉ được tận mắt chiêm ngưỡng đôi bàn tay thoăn thoắt đưa thoi, lắng nghe huyền tích về tổ nghề mà còn có thể tự tay dệt nên một sản phẩm lưu niệm cho riêng mình. Thế nhưng, đằng sau những tấm vải rực rỡ sắc màu ấy là không ít nỗi niềm của những người đang ngày đêm giữ lửa.

Nghệ nhân Đạt Thị Nam bộc bạch: "50 năm qua, chính nghề dệt này đã nuôi sống cả gia đình tôi, giúp bao thế hệ lớn lên từ những tấm vải lụa. Dù có những giai đoạn chật vật, khó khăn, tôi vẫn quyết tâm bám trụ vì đó là máu thịt của mình."

Tìm hiểu và giới thiệu sản phẩm thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp

Cùng chung nỗi niềm, nghệ nhân Thạch Thị Loan (60 tuổi, có 30 năm theo nghề) chia sẻ, nghề dệt thổ cẩm đòi hỏi sự kỳ công nhưng thu nhập lại bấp bênh. Nếu không có tình yêu sâu nặng với di sản tiền nhân để lại, người thợ rất khó trụ vững.

Là người mồ côi cha mẹ từ nhỏ và lớn lên nhờ sự cưu mang của làng nghề, nghệ nhân Thị Phượng không giấu được sự trăn trở trước nguy cơ đứt gãy thế hệ kế cận: "Lớp trẻ bây giờ ít mặn mà với khung dệt, phần lớn chọn rời quê ra thành phố tìm việc khác có thu nhập cao hơn. Chúng tôi rất mong Nhà nước có chính sách đầu tư, hỗ trợ thiết thực để người trẻ có thể sống được với nghề, từ đó mới giữ gìn và phát huy di sản cho mai sau."

Cấp thiết lập hồ sơ khoa học để ghi danh di sản

Theo thống kê của UBND xã Ninh Phước, làng dệt Mỹ Nghiệp hiện có khoảng 1.022 hộ dân sinh sống và duy trì nghề dệt, quy tụ khoảng 151 nghệ nhân lành nghề. Ông Quảng Thúc Đoan, Chủ tịch UBND xã Ninh Phước cho biết, chính quyền địa phương đang tích cực tạo điều kiện khuyến khích các hộ dân mở rộng sản xuất, từng bước định hình Mỹ Nghiệp thành điểm đến du lịch cộng đồng đặc sắc thu hút du khách trong nước và quốc tế.

Nhằm tạo hành lang pháp lý vững chắc để bảo vệ di sản trước áp lực của kinh tế thị trường, ông Nguyễn Hữu Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Ninh Phước thông tin, địa phương vừa chính thức có tờ trình gửi Sở VHTTDL tỉnh Khánh Hòa về việc đề nghị lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể "Nghề dệt thổ cẩm của người Chăm tại làng Mỹ Nghiệp, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa", tiến tới trình cấp có thẩm quyền đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Sản phẩm thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp được giới thiệu tại Tháp Bà Pô Nagar

Bí thư Đảng ủy xã Ninh Phước khẳng định, nghề dệt Mỹ Nghiệp là kho tàng tri thức dân gian đặc sắc, hội tụ đầy đủ giá trị lịch sử, nghệ thuật và sinh kế bền vững của đồng bào Chăm. Tuy nhiên, bài toán truyền nghề cho thế hệ trẻ đang đặt ra nhiều thách thức cấp bách. Việc sớm khảo sát, kiểm kê, lấy ý kiến cộng đồng để hoàn thiện hồ sơ khoa học trình Bộ VHTTDL xem xét ghi danh không chỉ là sự tôn vinh xứng đáng dành cho các nghệ nhân, mà còn mở ra động lực mới để di sản thổ cẩm Mỹ Nghiệp tiếp tục tỏa sáng bền vững trong dòng chảy văn hóa dân tộc.