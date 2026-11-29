Chiều 29-11, trong ngày thứ hai của Chương trình "Gặp mặt và tôn vinh các thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng năm 2026" do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức, các nhà sáng tạo nội dung trẻ có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội cùng tham gia phiên chuyên đề “Sáng tạo có trách nhiệm trong kỷ nguyên AI” tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM.

Từ những trải nghiệm làm nghề, các đại biểu chia sẻ về sức ép cạnh tranh lượt xem, giới hạn của sự sáng tạo và cách gìn giữ niềm tin của công chúng giữa dòng chảy thông tin ngày càng khó phân định thật, giả.

Các đại biểu bàn luận về chủ đề “Sáng tạo có trách nhiệm trong kỷ nguyên AI”.

Nhà sáng tạo nội dung Vũ Mạnh Tuyền cho biết mong muốn giúp người trẻ thêm yêu đất nước thông qua việc hiểu hơn về lịch sử dân tộc đã thôi thúc anh dấn thân vào lĩnh vực đòi hỏi nhiều công sức và sự cẩn trọng này.

Anh Tuyền nhớ lại, vào đêm trước lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, anh có dịp trò chuyện với một cựu chiến binh. Khi được hỏi về khí thế của những người lính năm xưa trước quân địch có tiềm lực quân sự vượt trội, người cựu chiến binh đáp: “Máu còn chảy, tim còn đập, thà hy sinh chứ không chịu mất nước”. Video ghi lại câu chuyện ấy, theo anh Tuyền, đã thu hút hơn 11 triệu lượt xem. Điều đó cho thấy những nội dung chân thực, có ý nghĩa hoàn toàn có thể tạo sức lan tỏa lớn mà không cần đến những chiêu trò câu kéo sự chú ý.

Phan Yến Nhi chia sẻ về câu chuyện làm nội dung số của mình

Anh Trần Hoàng, Giám đốc VCCorp Network, nhìn nhận sức ép cạnh tranh lượt xem đối với người làm nội dung số là rất lớn. Tuy nhiên, đó không phải là lý do để đánh đổi sự chuẩn xác của thông tin. Theo anh, trước một thông tin hấp dẫn nhưng chưa được kiểm chứng đầy đủ, người làm nội dung có thể lựa chọn công bố những chi tiết đã được xác thực, tiếp tục bổ sung khi có căn cứ rõ ràng.

Ở góc độ khác, nhà sáng tạo nội dung Phan Yến Nhi lại chọn đứng ngoài nhiều trào lưu trên mạng xã hội. Với những video ghi lại cuộc sống thường nhật của người nông dân miền Tây, chị kiên trì với chất liệu gần gũi, mộc mạc. Ngay cả khi bắt gặp một chủ đề đang thu hút sự quan tâm, chị vẫn dành thời gian xác thực, cân nhắc sự phù hợp với định hướng của kênh trước khi quyết định sản xuất video.

Tặng quà cho các em nhỏ tại Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Gò Vấp.

Tinh thần sáng tạo có trách nhiệm, hướng đến những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng cũng được các đại biểu thể hiện qua những hoạt động trải nghiệm thực tiễn ngay trong khuôn khổ chương trình. Sáng 29-11, 99 thanh niên sáng tạo nội dung số đã chia thành hai đoàn đến thăm hai cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn TPHCM.

Tại Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Gò Vấp (phường Hạnh Thông), đoàn đã thăm hỏi, giao lưu với các em nhỏ khuyết tật, bệnh nhi mắc bệnh nặng. Dịp này, đồng chí Hoàng Đức Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó trưởng Ban Công tác Đoàn Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đại diện trao tặng 300 phần quà, tổng trị giá hơn 41 triệu đồng, cho trung tâm.

Đại diện Ban tổ chức chương trình đã trao 300 phần quà tặng trẻ em khó khăn tại Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Gò Vấp

Ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Gò Vấp, cho biết hiện trung tâm chăm sóc 201 trẻ, trong đó 85% là trẻ khuyết tật. Ông Hải bày tỏ sự trân trọng khi các nhà sáng tạo nội dung số không chỉ lan tỏa những thông điệp tích cực trên không gian mạng mà còn trực tiếp sẻ chia với các em bằng những việc làm thiết thực, ấm áp tình người.

Trong hai ngày 28 và 29-11, tại TPHCM, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần đầu tiên tổ chức Chương trình "Gặp mặt và tôn vinh các thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng năm 2026", quy tụ 99 đại biểu được lựa chọn từ 421 hồ sơ đăng ký trên cả nước. Bên cạnh việc ghi nhận những đóng góp của các nhà sáng tạo trẻ đối với cộng đồng, chương trình hướng đến xây dựng cơ chế kết nối, đồng hành lâu dài, hỗ trợ người trẻ phát triển nghề nghiệp bền vững, phát huy năng lực sáng tạo và sức ảnh hưởng trên không gian mạng gắn với đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và ý thức tuân thủ pháp luật.