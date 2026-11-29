Gieo mầm tình yêu di sản từ gian hàng sáng tạo học đường
Giữa không khí sôi nổi của các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại xã Dân Hòa, khu gian hàng "Kết nối sáng tạo văn hóa" do các trường học trên địa bàn thực hiện đã trở thành điểm dừng chân thu hút đông đảo người dân và du khách. Không chỉ dừng lại ở trưng bày sản phẩm, không gian này mở ra những trải nghiệm sinh động, giúp học sinh trực tiếp chạm tay vào nét đẹp làng nghề và văn hóa truyền thống quê hương.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/gieo-mam-tinh-yeu-di-san-tu-gian-hang-sang-tao-hoc-duong-246261129175038798.htm