Có những người thích mùa đông bởi cảm giác được cuộn mình trong chăn ấm, nhâm nhi một tách trà nóng và tận hưởng những buổi sáng chậm rãi. Nhưng cũng có những người tìm thấy niềm vui trong chính cái lạnh ấy, khi được bước ra ngoài, chạy bộ, đạp xe và cảm nhận cơ thể mình đang chuyển động. Với họ, mùa đông còn là một phần thú vị của những hành trình khám phá cuộc sống.