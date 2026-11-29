Liên hoan Múa rối quốc tế 2026: Nghệ sĩ Peru kết hợp điệu múa kéo vùng cao nguyên với nhiều loại hình múa rối
Tham dự Liên hoan Múa rối quốc tế 2026 tại Nhà hát À Ơi, đặc khu Phú Quốc, nghệ sĩ José Navarro đến từ Peru giới thiệu tiết mục kết hợp độc đáo giữa điệu múa kéo vùng cao nguyên và nhiều loại hình múa rối, đồng thời chia sẻ kỳ vọng hợp tác cùng các đoàn nghệ thuật múa rối truyền thống Việt Nam.
Nguồn Văn hóa: https://baovanhoa.vn/nghe-si-peru-ket-hop-dieu-mua-keo-vung-cao-nguyen-voi-nhieu-loai-hinh-mua-roi.html