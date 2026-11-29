Gặp di sản qua những mảng màu

Tại đình Nam Hương (75 phố Hàng Trống), bức tranh “Ngũ Hổ” được trưng bày ngay lối vào, giới thiệu với khách tham quan một hình ảnh tiêu biểu của dòng tranh dân gian mang tên con phố. Trong khuôn khổ triển lãm “Chuyện đình trong phố” thuộc Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, hoạt động trải nghiệm “Tranh Hàng Trống: Cắt & Ghép” đã đưa những hình ảnh, đường nét và sắc màu ấy đến gần công chúng bằng một cách thực hành dễ tiếp cận.

Bức tranh dân gian Hàng Trống "Ngũ Hổ". Ảnh: TH

Theo dòng lịch sử, tranh Hàng Trống hình thành, phát triển tại khu vực phố Hàng Trống và các phố cổ lân cận, gắn với nhu cầu tín ngưỡng, trang trí và thưởng thức văn hóa của thị dân Hà Nội. Từ tranh thờ, tranh chúc tụng đến những tác phẩm lấy đề tài lịch sử, văn học, dòng tranh lưu giữ nhiều dấu ấn về đời sống tinh thần và quan niệm thẩm mỹ của người xưa.

Nét đặc sắc của tranh Hàng Trống là sự kết hợp giữa nét in từ ván khắc với phần tô, vờn màu bằng tay, đòi hỏi sự khéo léo của nghệ nhân. Những mảng màu tươi, có độ chuyển sắc cùng đường nét tinh tế góp phần tạo nên diện mạo riêng cho mỗi tác phẩm.

Nghệ sĩ Đặng Mỹ Linh - người hướng dẫn trực tiếp tại Workshop “Tranh Hàng Trống: Cắt & Ghép”. Ảnh: TH

Không tái hiện quy trình làm tranh truyền thống, hoạt động tại đình Nam Hương lựa chọn giấy màu, kéo và các bản hình mẫu để người tham gia khám phá bố cục, hình tượng của tranh. Nghệ sĩ Đặng Mỹ Linh, người trực tiếp hướng dẫn, cho biết bố cục mảng hình lớn và màu sắc rực rỡ của tranh Hàng Trống phù hợp để chuyển thành bài thực hành cắt, ghép. Với hình thức này, cả trẻ nhỏ lẫn người chưa biết vẽ đều có thể lựa chọn màu sắc, sắp xếp các chi tiết và tạo ra sản phẩm của riêng mình.

Workshop “Tranh Hàng Trống: Cắt & Ghép” thu hút sự quan tâm của các bạn nhỏ. Ảnh: TH

Trên những bàn thực hành, mỗi người bắt đầu từ một lựa chọn khác nhau: Quan sát hình mẫu, tìm màu giấy phù hợp, cắt từng chi tiết rồi ghép thành hình. Quá trình ấy giúp người tham gia nhận ra một họa tiết, một cách phối màu hay một bố cục mà trước đó có thể họ chỉ lướt qua khi ngắm tranh. Từ thao tác đơn giản, câu chuyện về dòng tranh dân gian cũng có thêm điểm khởi đầu để người hướng dẫn giới thiệu sâu hơn.

Để sự tò mò tiếp nối sau lễ hội

Với Alex Lê, 19 tuổi, từ Đức về Việt Nam du lịch, cuộc gặp với tranh Hàng Trống bắt đầu từ thông tin về hoạt động trên mạng xã hội. Gần như chưa biết về dòng tranh này, Alex quyết định đến đình Nam Hương một mình để thử một trải nghiệm mới. “Dù đi một mình nhưng đến đây được mọi người hướng dẫn tận tình, mình thấy rất vui”, Alex chia sẻ.

Alex Lê (19 tuổi) tham gia trải nghiệm vẽ tranh dân gian Hàng Trống. Ảnh: TH

Không gian thực hành theo nhóm nhỏ khiến Alex Lê cảm thấy thoải mái, có thời gian quan sát và hoàn thiện sản phẩm. Đáng chú ý hơn, trải nghiệm đã gợi cho bạn mong muốn tìm hiểu thêm về tranh Hàng Trống và văn hóa Việt Nam. “Chắc chắn mình sẽ giới thiệu dòng tranh này đến những người bạn ở Đức để họ cũng biết thêm về văn hóa quê hương Việt Nam mình”, Alex Lê cho biết. Từ một lần ghé thăm trong chuyến du lịch, hình ảnh tranh dân gian có cơ hội theo người trẻ đến với những cuộc trò chuyện ngoài không gian lễ hội.

Cũng tại đây, bé Thiên An, 7 tuổi, ở phường Ô Chợ Dừa, hào hứng khi nhận ra những hình tượng mới trong tranh. Vốn yêu thích vẽ, em dành nhiều thời gian cho phần thực hành và thích thú kể về hình ảnh con công, con hổ vừa được làm quen. Với trẻ nhỏ, việc tự tay cắt, ghép từng mảng giấy giúp những hình tượng dân gian trở nên cụ thể, dễ nhớ hơn.

Chị Quỳnh Anh, 32 tuổi, ở phường Ô Chợ Dừa, lựa chọn hoạt động này để nuôi dưỡng niềm yêu thích nghệ thuật của Thiên An. Từng tìm hiểu và tham gia các hoạt động về tranh dân gian, chị đánh giá cách cắt, ghép tạo được sự mới mẻ mà vẫn giữ mối liên hệ với hình ảnh, màu sắc của tranh Hàng Trống. Theo chị, một bảng màu hay họa tiết đẹp có thể khơi dậy sự tò mò trước khi người xem tiếp nhận những thông tin về lịch sử, văn hóa và giá trị của tác phẩm.

Chị Quỳnh Anh (bên phải) lựa chọn Workshop là nơi phát triển niềm yêu thích nghệ thuật cho bé Thiên An (ở giữa). Ảnh: TH

Những chia sẻ ấy cho thấy ý nghĩa của một hoạt động trải nghiệm không dừng ở thời gian diễn ra sự kiện. Một em nhỏ nhớ thêm hình tượng trong tranh; một du khách trẻ muốn tìm hiểu và giới thiệu dòng tranh với bạn bè; một phụ huynh tìm thấy cách đưa con đến gần nghệ thuật truyền thống. Đó là những kết nối nhỏ nhưng cụ thể giữa di sản và đời sống hôm nay.

Ban Tổ chức sử dụng công nghệ để giới thiệu chi tiết về các loại tranh dân gian Hàng Trống cho du khách muốn tìm hiểu dòng tranh này. Ảnh: TH

Cắt, ghép giấy không thay thế được kỹ thuật in nét, vờn màu hay tri thức nghề mà các nghệ nhân tranh Hàng Trống gìn giữ. Giá trị của cách tiếp cận này nằm ở việc mở một cánh cửa: Từ hứng thú với màu sắc và hình ảnh, công chúng có thể tìm đến tác phẩm gốc, tìm hiểu người làm tranh và câu chuyện văn hóa phía sau mỗi hình tượng. Khi những cuộc gặp như ở đình Nam Hương khơi được nhu cầu ấy, dư âm của lễ hội có thể trở thành điểm khởi đầu cho một mối quan tâm lâu dài hơn với di sản.