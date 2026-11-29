Các tác giả đoạt giải tại Triển lãm CLB Mỹ thuật Trẻ 2026

Triển lãm nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 của Hội Mỹ thuật TP.HCM, đồng thời là sự kiện mừng Kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Hội Mỹ thuật TP.HCM.

Sau giai đoạn phát động và tuyển chọn, từ 237 tác phẩm của 202 tác giả gửi về, Ban tổ chức đã chọn lọc 136 tác phẩm tranh, tượng, gốm của 125 họa sĩ trẻ để giới thiệu đến công chúng.

Điểm đáng chú ý của triển lãm lần này nằm ở tính đa dạng về xuất phát điểm của người tham dự. Đó là những sinh viên mỹ thuật vừa rời ghế nhà trường trong vài năm trở lại đây, mang theo sự tươi mới, háo hức thử nghiệm tư duy thị giác; đồng thời có sự góp mặt của lực lượng họa sĩ tự do đang bền bỉ hoạt động nghệ thuật độc lập trên địa bàn TPHCM.

Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM Trần Thanh Nam trao giải Nhất cho họa sĩ Bảo Nguyễn

Bên cạnh các chất liệu truyền thống, quen thuộc của hội họa như sơn dầu, sơn mài, lụa… được khai thác bằng góc nhìn mới mẻ, Ban tổ chức còn ghi nhận nhiều tìm tòi phóng khoáng với đa chất liệu, chất liệu tổng hợp… Điều này cho thấy nỗ lực làm mới biểu đạt cá nhân cũng như tinh thần sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn của các tác giả trẻ.

Hội Mỹ thuật TP.HCM trao giải Nhì cho các họa sĩ trẻ

Phát biểu khai mạc, PGS.TS - Nhà điêu khắc Trần Thanh Nam, Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM, cho biết Triển lãm CLB Mỹ thuật Trẻ 2026 ghi nhận sự hưởng ứng và tham gia tích cực từ các họa sĩ trẻ và đông đảo sinh viên các trường nghệ thuật trên địa bàn thành phố.

Các tác phẩm trưng bày không chỉ dừng lại ở mức độ bài tập hay đồ án học đường mà đã tiệm cận những giá trị nghệ thuật nguyên bản và giàu cảm xúc.

“Tác phẩm của các nghệ sĩ trẻ thể hiện chất trẻ tươi mới, sự dũng cảm trong tư duy tạo hình, bố cục hiện đại cùng bảng màu sống động. Trải nghiệm trên các chất liệu truyền thống như sơn mài, sơn dầu, lụa..., thế hệ sáng tác trẻ không chỉ làm chủ kỹ năng chuyên môn mà còn mở ra những góc nhìn đa chiều về cuộc sống thường nhật, mang lại cảm xúc thẩm mỹ sâu sắc cho công chúng thưởng thức.

Chúng tôi kỳ vọng lực lượng họa sĩ này sẽ trở thành thế hệ kế thừa nòng cốt, đóng góp tích cực cho sự phát triển mỹ thuật của thành phố trong thời gian tới”, Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP nhấn mạnh.

Các bạn trẻ thưởng lãm tác phẩm tại Triển lãm CLB Mỹ thuật Trẻ 2026

Nhằm khuyến khích sức sáng tạo của lực lượng trẻ, những người có tư duy tạo hình và góc nhìn tươi mới, mang hơi thở đương đại vào sáng tác, Hội Mỹ thuật TP xét trao giải thưởng cho các tác phẩm tiêu biểu tại Triển lãm CLB Mỹ thuật Trẻ 2026.

Hội đồng nghệ thuật đã xét chọn để trao 21 giải thưởng gồm: 1 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 10 giải Khuyến Khích.

Trong đó, giải Nhất được trao cho họa sĩ Bảo Nguyễn cùng tác phẩm Ngẫm 03. Bốn giải Nhì trao cho các họa sĩ: Lê Thiên Long với tác phẩm sơn dầu Mảnh nhịp nghề; Ngô Huỳnh Trọng với tác phẩm Acrylic Hiện diện; Lưu Thị Minh Nguyệt với tác phẩm Acrylic Vũ khúc thời gian; Trần Lê Thanh Trực với tác phẩm lụa Trao bông.

Dịp này, Hội Mỹ thuật TP.HCM cũng ra mắt Ban chủ nhiệm CLB Mỹ thuật Trẻ nhiệm kỳ 2026 - 2031, gồm 5 thành viên: Lâm Sơn Thân (Chủ nhiệm), Tô Bảo Ân, Trần Việt Long, Nguyễn Ngọc Gia Bảo (Bảo Nguyễn), Lê Thị Quế Hương.

Họa sĩ Bảo Nguyễn bên tác phẩm “Ngẫm 03” đoạt giải Nhất

Họa sĩ Bảo Nguyễn - Ủy viên Ban chủ nhiệm CLB Mỹ thuật Trẻ, tác giả đoạt giải Nhất, cho rằng Triển lãm CLB Mỹ thuật Trẻ 2026 năm nay là dịp để các họa sĩ trẻ cùng nhìn lại một chặng đường lao động sáng tạo của các thành viên CLB.

Mỗi tác phẩm được trưng bày không chỉ là kết quả của quá trình tìm tòi về chất liệu, ngôn ngữ tạo hình và phương thức biểu đạt mà còn chứa đựng những cảm xúc, suy tư, góc nhìn riêng của người nghệ sĩ trước cuộc sống.

“Giải thưởng là sự khích lệ lớn và cũng là lời nhắc những người trẻ như chúng tôi rằng con đường sáng tạo nghệ thuật luôn đòi hỏi sự lao động bền bỉ, nghiêm túc, tinh thần cầu thị và khát vọng vượt qua những giới hạn...”, Bảo Nguyễn bày tỏ.