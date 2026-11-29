Một góc trung tâm thành phố Đà Nẵng hôm nay. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Nhìn lại những trang sử hào hùng của lịch sử Đà Nẵng trong giờ phút mở màn Ngày toàn quốc kháng chiến, càng vững tâm hơn đối với sự phát triển, hội nhập của Đà Nẵng, hôm nay.

Giữ vững ngọn lửa kiên trung ở tuyến đầu chiến đấu miền trung

Theo đánh giá của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Văn Minh, nguyên Trưởng khoa Dân tộc và Tôn giáo, Giảng viên cao cấp tại Học viện Chính trị khu vực III: Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, ở Đà Nẵng, Thành ủy được thành lập, lãnh đạo công tác củng cố chính quyền cách mạng, xây dựng các đoàn thể và chuẩn bị mọi mặt cho kháng chiến. Vấn đề xây dựng lực lượng vũ trang được Tỉnh ủy Quảng Nam và Thành ủy Đà Nẵng hết sức chú ý.

Do Đà Nẵng có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng: là nơi có hải cảng lớn và là đầu cầu địch có thể sử dụng đánh chiếm Thừa Thiên, Quảng Trị, các tỉnh Khu 5, Tây Nguyên và Hạ Lào nên việc chỉ đạo chuẩn bị kháng chiến ở đây được Tỉnh ủy Quảng Nam hết sức coi trọng.

Trước Tổng khởi nghĩa, thành phố đã xây dựng lực lượng vũ trang khoảng 1.500 đội viên, tổ chức thành các đại đội, trung đội và tiểu đội; đồng thời hình thành lực lượng công an xung phong, cảm tử quân tại các công sở, nhà máy và lực lượng tự vệ ở 19 xã. Sau khi giành chính quyền, các lực lượng tiếp tục được kiện toàn, bổ sung, sẵn sàng bước vào cuộc chiến đấu bảo vệ chính quyền cách mạng.

Không gian trưng bày lịch sử đấu tranh cách mạng của Đà Nẵng qua các thời kỳ tại Bảo tàng Đà Nẵng.

Trước tình hình hết sức khẩn trương, ngày 15/12/1946, Ủy ban quân sự Mặt trận Quảng Nam-Đà Nẵng họp nhận định: Địch đang ra sức tăng quân chuẩn bị đánh ta, do đó phải khẩn trương triển khai các phương án tác chiến và sẵn sàng đợi lệnh Trung ương. Hội nghị chủ trương: khi có lệnh kháng chiến thì kiên quyết chiến đấu, vây hãm, tiêu hao, phá hoại làm thiệt hại quân địch, không cho địch thực hiện kế hoạch “đánh nhanh, thắng nhanh”, tạo điều kiện cho đồng bào tản cư, các cơ quan rút ra ngoài thành phố, bảo tồn lực lượng, xây dựng cơ sở kháng chiến lâu dài.

Theo lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, mệnh lệnh mở màn cuộc chiến được phát đi lúc 20 giờ ngày 19/12/1946, Khu trưởng Khu 5 Cao Văn Khánh và Chính trị ủy viên Nguyễn Chánh ra lệnh cho lực lượng vũ trang tấn công quân Pháp.

Tại Đà Nẵng, thời điểm mở màn được ấn định vào 2 giờ ngày 20/12/1946 với mục tiêu đánh chiếm sân bay. Tiểu đoàn 19 chủ công tấn công sân bay và cắt cử 1 đại đội chốt giữ đèo Hải Vân nhằm ngăn chặn viện binh địch ra Huế. Tiểu đoàn 17 đánh chiếm các trọng điểm: Ủy ban thành phố, Bưu điện, Bảo tàng Chăm. Tiểu đoàn 18 đảm trách khu vực từ cầu Vồng, Nhà ga, ngã ba Cai Lang (nay là ngã tư Lê Độ-Hùng Vương-Điện Biên Phủ) đến ngã tư Thanh Khê. Các đơn vị phối hợp đánh sập cầu lớn trên Quốc lộ 1 (đoạn Đà Nẵng-Huế và Đà Nẵng-Vĩnh Điện), dựng vật cản phong tỏa giao thông.

Thế hệ trẻ Đà Nẵng hôm nay xem phim lịch sử Đà Nẵng tại Bảo tàng Đà Nẵng.

Ngay sau khi nhận lệnh, các đơn vị đã áp sát các mục tiêu trọng yếu (Tòa thị chính, Bưu điện, Ga Đà Nẵng...). Sau khi nhận điện từ mặt trận Huế về việc đã nổ súng và yêu cầu Đà Nẵng phối hợp, đánh sập cầu Thủy Tú để cắt viện binh, mặt trận Đà Nẵng đã sẵn sàng hành động. Đến rạng sáng 20/12/1946, do không nhận được hiệu lệnh tấn công sân bay, các đơn vị phải tự rút ra ngoài do mất yếu tố bất ngờ.

Phân tích về diễn biến mặt trận, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Văn Minh cho biết, cuộc chiến đấu tại mặt trận Đà Nẵng-Hòa Vang cuối năm 1946, đầu năm 1947 diễn ra trong điều kiện hết sức khó khăn. Quân Pháp tập trung lực lượng đông đảo tại Đà Nẵng, có ưu thế quân số gấp 4-5 lần lực lượng vũ trang của ta và liên tục được tăng viện qua cảng biển. Đáng chú ý, sự cố trong phối hợp nổ súng khiến mặt trận Đà Nẵng mất yếu tố bất ngờ, từ thế chủ động chuyển sang thế bị động.

Tuy nhiên, với tinh thần chiến đấu kiên cường, quân và dân ta đã bền bỉ chống trả, khiến quân Pháp dù có ưu thế về quân số và vũ khí cũng không thể nhanh chóng kiểm soát địa bàn. Sau 5 ngày, địch mới chiếm được những vị trí quan trọng trong phạm vi thành phố lúc bấy giờ, phải mất 1 tháng mới chiếm được đèo Hải Vân và 75 ngày đêm mới vượt qua phòng tuyến Nam sông Cẩm Lệ, Non Nước.

Quá trình chiến đấu và kìm chân địch đã tạo điều kiện để ta sơ tán nhân dân, vận chuyển kho tàng, bổ sung lực lượng, tích lũy kinh nghiệm, đồng thời giúp các địa phương lân cận, nhất là các huyện của Quảng Nam, có thêm thời gian chuẩn bị cuộc kháng chiến lâu dài.

Cánh cửa nhà tù Con Gà - nhà tù do thực dân Pháp lập ra để giam cầm, tra tấn các chiến sĩ cách mạng tại Đà Nẵng (1946-1954).

Đặt trong tương quan với các mặt trận Hà Nội, Nam Định và Huế, cuộc chiến đấu 75 ngày đêm tại Đà Nẵng-Hòa Vang là nỗ lực lớn, thể hiện ý chí kiên cường và sức chiến đấu bền bỉ của quân và dân địa phương, góp phần vào thắng lợi chung của dân tộc. Ghi nhận về thành tích chiến đấu của quân và dân mặt trận Đà Nẵng, đặc biệt là thành tích xuất sắc của Trung đoàn 96, đồng chí Phạm Văn Đồng đại diện Trung ương Đảng và Chính phủ tại miền Nam Trung Bộ đã trao cho Trung đoàn lá cờ thêu hai chữ “Giữ Vững” và tuyên dương: “So sánh với toàn quốc, mặt trận Đà Nẵng được liệt vào hạng đánh mạnh nhất và dẻo dai nhất”.

Lưu giữ và tiếp nối truyền thống cách mạng

Những trang sử chiến đấu kiên cường của quân và dân Đà Nẵng được lưu giữ qua nhiều tư liệu, hiện vật tại Bảo tàng Đà Nẵng. Không gian trưng bày về Đà Nẵng trong chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) giới thiệu nhiều dấu ấn tiêu biểu, trong đó có Xưởng vũ khí Nho Bán - cơ sở sản xuất, sửa chữa vũ khí đầu tiên của lực lượng dân quân thành phố.

Tái hiện không gian Xưởng vũ khí Nho Bán - cơ sở sản xuất, sửa chữa vũ khí đầu tiên của lực lượng dân quân thành phố.

Xưởng vũ khí Nho Bán được thành lập vào ngày 15/4/1946 theo sự chỉ đạo của Thành ủy Đà Nẵng nhằm sản xuất, sửa chữa vũ khí, bảo đảm kịp thời yêu cầu chiến đấu của bộ đội, du kích, tự vệ chiến đấu của thành phố. Ban đầu đặt tại làng Thanh Chiêm (Điện Bàn), Xưởng vũ khí Nho Bán qua nhiều lần di dời đến Mỹ Lược (Duy Xuyên), Đông An, Phước Sơn (Quế Sơn) và mang phiên hiệu mới XO10. Từ tháng 10/1948, xưởng phát triển thành Xưởng vũ khí dân quân Quảng Nam-Đà Nẵng.

Những vũ khí kiên cường chế tạo từ nơi đây đã trực tiếp tiếp sức cho bộ đội, du kích đánh địch trong kháng chiến chống Pháp, trở thành niềm tự hào bất tận của lực lượng vũ trang nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Nhóm bạn trẻ tham quan, tìm hiểu lịch sử tại Bảo tàng Đà Nẵng.

Tại không gian này có bộ sưu tập truyền đơn kháng chiến phản ánh hoạt động tuyên truyền, vận động quần chúng của Đảng, góp phần cổ vũ phong trào đấu tranh, xây dựng cơ sở cách mạng và tập hợp sức mạnh nhân dân.

Tham quan không gian trưng bày, anh Đỗ Đăng Khoa (34 tuổi, Trưởng phòng Vận hành VTI Academy, Thành phố Hồ Chí Minh), xúc động chia sẻ: “Điều tôi đúc kết lại trọn vẹn nhất lúc này chính là niềm tự hào khi mình là người Việt Nam. Đặc biệt, không gian tái hiện thời điểm liên quân Pháp-Tây Ban Nha nổ súng tấn công bán đảo Sơn Trà - mở đầu cho cuộc chiến tranh xâm lược nước ta, đã mang lại những góc nhìn sống động về trang sử giữ nước hào hùng. Với thành phố Đà Nẵng, lịch sử đấu tranh giành độc lập được khắc ghi, là những trang sử vô giá.

Thành phố Đà Nẵng hôm nay.

Trải qua 80 năm kể từ Ngày Toàn quốc kháng chiến, Đảng bộ Quảng Nam-Đà Nẵng qua các thời kỳ đã hun đúc bản lĩnh chính trị kiên cường, phát huy truyền thống cách mạng trên địa bàn chiến lược miền trung. Những bài học lịch sử ấy tiếp tục là nguồn sức mạnh để Đà Nẵng hôm nay phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, đặt lợi ích của thành phố và cuộc sống của Nhân dân lên trên hết; phát triển hài hòa, bứt phá.