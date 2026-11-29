Một chiếc áo được cho là từng được Vua Charles I mặc trước khi bị xử tử, cây đàn guitar bị đập vỡ trên sân khấu của ban nhạc punk The Clash, tác phẩm graffiti của Banksy và cả khối mỡ khổng lồ lấy từ hệ thống cống ngầm. Theo CNN, đây là những hiện vật được trưng bày tại London Museum - bảo tàng mới vừa mở cửa trong khu chợ Smithfield lịch sử, phía bắc trung tâm London (Anh).

Công trình mất 10 năm và 437 triệu bảng Anh (khoảng 570 triệu USD) để hoàn thành. Bảo tàng được xây dựng trong khu General Market, một phần của tổ hợp chợ Smithfield thời Victoria từng phục vụ hoạt động buôn bán thịt. Sau hơn 30 năm đóng cửa, tòa nhà được phục hồi và chuyển đổi thành không gian văn hóa mới, thay thế địa điểm cũ của Museum of London tại Barbican, đóng cửa từ năm 2022.

Với bộ sưu tập hơn 7 triệu hiện vật, London Museum kể lịch sử thủ đô Anh không chỉ qua những sự kiện lớn hay nhân vật nổi tiếng, mà còn từ đời sống thường nhật của cư dân. Các hiện vật trải dài từ dấu tích của Londinium - đô thị La Mã cổ đại - đến những biểu tượng văn hóa đại chúng đương đại. Không gian mới được tổ chức thành 3 khu vực: Real Time, Our Time và Past Time. Trong đó, Real Time tập trung vào London hiện tại. Our Time kể về ký ức và đời sống của các thế hệ cư dân gần đây. Còn Past Time đưa khách tham quan trở lại hơn 2.000 năm lịch sử thành phố.

Tại khu Our Time, bảo tàng trưng bày cỗ xe mạ vàng của Thị trưởng London, được sử dụng trong lễ diễu hành thường niên Lord Mayor’s Show, cùng hệ thống tổng đài điện thoại từng hoạt động tại Cung điện Buckingham trước khi ngừng sử dụng năm 1970. Những chi tiết đời thường được dành vị trí đáng kể. Quầy cà phê Syd’s Coffee Stall ở khu East End, hoạt động gần một thế kỷ trước khi đóng cửa năm 2019, được phục dựng bên trong bảo tàng. Các biển hiệu của rạp chiếu phim Odeon, sân vận động đua chó Walthamstow và chuỗi cửa hàng gà rán Morley’s cũng góp mặt, gợi lại ký ức về những địa điểm quen thuộc của người dân thành phố.

Một khu trưng bày tạm thời dành cho văn hóa ẩm thực tái hiện sự thay đổi của Brick Lane - con phố từng gắn với các cửa hàng ăn uống của cộng đồng Do Thái, sau đó trở thành điểm đến của nhà hàng Nam Á. Trong số đó có bagel nhân thịt heo nướng kiểu Quảng Đông, phản ánh sự hiện diện ngày càng đông của cộng đồng sinh viên Trung Quốc tại khu vực.

Ở tầng dưới, hành trình lịch sử đưa người xem đến với những hiện vật có phần kỳ lạ hơn. Nổi bật là Whitechapel Fatberg, khối chất thải đông cứng gồm mỡ, dầu, tã lót và khăn ướt từng gây tắc nghẽn hệ thống cống ngầm vào năm 2017. Khi còn nằm trong đường cống, khối vật chất này dài khoảng 250 m, trở thành minh chứng cho những vấn đề môi trường của đô thị hiện đại.

Bảo tàng cũng trưng bày cây guitar bass mà Paul Simonon, thành viên The Clash, đập vỡ trên sân khấu năm 1979. Hình ảnh cây đàn xuất hiện trên bìa album London Calling - một trong những album có ảnh hưởng lớn của dòng nhạc punk. Những món đồ gắn với các nhân vật lịch sử và văn hóa khác cũng được giới thiệu, như váy tang màu đen của Nữ hoàng Victoria hay quần bơi của vận động viên Tom Daley tại Olympic London 2012.

Một điểm nhấn khác là Cheapside Hoard, bộ sưu tập trang sức và đá quý được phát hiện năm 1912 khi công nhân phá dỡ một tòa nhà gần Nhà thờ St Paul. Bộ sưu tập có nhiều món đồ quý hiếm, bao gồm chiếc đồng hồ nhỏ chế tác từ tinh thể ngọc lục bảo Colombia. Bên cạnh những món trang sức tinh xảo, các sản phẩm giả được chế tác công phu cũng được trưng bày, phản ánh hoạt động buôn bán và lừa đảo trong lịch sử.

Ngoài không gian triển lãm, London Museum được thiết kế như một điểm sinh hoạt cộng đồng với nhà hàng, quán bar, quán cà phê và cửa hàng lưu niệm. Bảo tàng chọn chim bồ câu làm linh vật - loài vật xuất hiện phổ biến trên đường phố London nhưng thường bị xem nhẹ. Hình ảnh này được đưa lên nhiều sản phẩm như nam châm tủ lạnh, kẹp tóc và phụ kiện.

Bảo tàng cũng hợp tác với ứng dụng Bloomberg Connects xây dựng các chuyến tham quan âm thanh miễn phí. Theo kế hoạch, các phòng trưng bày thường trực mở cửa miễn phí từ ngày 28/11. Những tư liệu khảo cổ về London thời La Mã tiếp tục được giới thiệu trong hệ thống hầm ngầm dự kiến mở cửa năm 2027. Khu Poultry Market liền kề dự kiến hoàn thành năm 2028, bổ sung không gian triển lãm tạm thời, trung tâm giáo dục và kho lưu trữ.

Linh Vũ