Quê hương cách mạng Bảo Yên đổi thay từng ngày, mang đến cuộc sống ấm no cho người dân. (Ảnh: Công Hải-Tâm Thời)

Tiếp nối truyền thống hào hùng thuở ấy, suốt 77 năm qua, mảnh đất lịch sử này tiếp tục ghi dấu những chiến công mới, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa để tên gọi Phố Ràng tiếp tục tỏa sáng.

Chiến thắng giòn giã Phố Ràng

Đồn Phố Ràng được xây dựng trên cao điểm 442, rộng gần 1 ha. Đây là một vị trí chiến lược, có thể khống chế toàn bộ khu vực lòng chảo thị trấn Phố Ràng và các khu vực lân cận. Thế đồn gần như 3 mặt là sông, ở vị trí đồn có thể bao quát, theo dõi toàn bộ các hoạt động ở sông và hai bên bờ. Tại đây, thực dân Pháp cho xây dựng một hệ thống công sự vững chắc với nhiều lô cốt, giao thông hào, hàng rào tre vót nhọn ken dày đặc quanh cứ điểm, mìn, vật cản và ụ súng được bố trí chung quanh đồn. Ngoài ra địch còn bố trí nhiều lực lượng chốt chặn cùng các loại vũ khí sẵn sàng đánh trả và cản bước tiến của quân ta lên giải phóng vùng Tây Bắc.

Sau một thời gian hành quân, đúng 18 giờ ngày 24/6/1949, pháo binh của ta nã liên tục vào đồn địch, chế áp các ụ súng của chúng. Tiếp đó, tiểu đoàn 11 (Tiểu đoàn Phủ Thông) bắt đầu tấn công quân địch. Bọn địch ngoan cố chống cự, cuộc chiến đấu diễn ra hết sức ác liệt, ta và địch giành giật từng mét chiến hào.

Đến ngày 26/6/1949, quân ta giành thắng lợi, đồn Phố Ràng bị hạ, một số nhỏ quân địch tháo chạy theo hai hướng về Nghĩa Đô và Lào Cai.

Sơ đồ, vị trí trận đánh Đồn Phố Ràng năm 1949. (Ảnh: CH -TT)

Chiến thắng đồn Phố Ràng đã phá vỡ một mắt xích quan trọng trong tuyến phòng thủ Bảo Hà-Phố Ràng-Nghĩa Đô-Yên Bình, thúc đẩy sự tan rã của địch, tạo tiền đề cho bộ đội chủ lực tiến vào giải phóng Phố Lu và tiến đánh đồn Nghĩa Đô, góp phần quan trọng đưa chiến dịch Sông Thao đến toàn thắng, đập tan tuyến phòng thủ trọng yếu của địch, giải phóng hơn 600km2 và hàng chục vạn nhân dân các dân tộc Tây Bắc thoát khỏi ách áp bức của địch.

Chiến thắng đồn Phố Ràng lịch sử đã ghi danh 36 liệt sĩ, 59 thương binh, cùng những đóng góp to lớn về sức người, sức của, của đồng bào các dân tộc trên vùng đất Bảo Yên.

Men theo con đường nhỏ dẫn lên khu vực di tích Đồn Phố Ràng, chúng tôi được cựu chiến binh Vũ Hồng Hiền, người đã có nhiều năm gắn bó với nơi này kể về trận đánh hào hùng của cha ông thủa trước. Giữa màu xanh cây lá hôm nay, thời gian đã phủ lên những bức tường đá, công sự cũ lớp rêu phong, nhưng dấu tích về những chiến hào, vết đạn pháo và nền móng còn sót lại vẫn lặng lẽ nhắc nhớ về một thời khói lửa oanh liệt.

Đứng trên nền đồn cũ, phóng tầm mắt xuống dòng sông Chảy uốn lượn dưới chân núi, ông Hiền bồi hồi nhớ lại những lần gặp mặt các cựu chiến binh Tiểu đoàn 11 (Tiểu đoàn Phủ Thông) - đơn vị trực tiếp tham gia trận đánh Đồn Phố Ràng năm 1949. Qua những câu chuyện, từng lời kể của những người đi qua chiến trận, ông dần hình dung rõ hơn diễn biến trận đánh, vị trí chiến đấu ác liệt và sự hy sinh anh dũng của thế hệ đi trước.

“Bộ đội ta ngày đó chiến đấu rất kiên cường, nhiều chiến sĩ hy sinh ngay sát chân đồn, có người trúng đạn vẫn ôm bộc phá lao lên với quyết tâm giành chiến thắng”, cựu chiến binh Vũ Hồng Hiền xúc động chia sẻ.

Những năm gần đây, huyện Bảo Yên cũ, nay là xã Bảo Yên đã ưu tiên nhiều nguồn lực để chỉnh trang, tôn tạo khu di tích đồn Phố Ràng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách tới tham quan, tìm hiểu lịch sử. Đây cũng là địa chỉ đỏ, thường xuyên được địa phương lựa chọn là nơi tổ chức các sự kiện quan trọng như kết nạp đảng viên mới, tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ để bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

Những hoạt động chính trị, xã hội này đã góp phần giáo dục, nhắc nhủ các thế hệ hôm nay phải trân trọng giá trị của hòa bình, gìn giữ và nêu cao truyền thống cách mạng của quê hương Phố Ràng anh hùng.

Dù năm tháng đã trôi qua, nhưng chiến thắng Đồn Phố Ràng vẫn còn nguyên giá trị, là niềm tự hào và nguồn cổ vũ, động viên nhân dân các dân tộc trong xã thi đua phát triển kinh tế, giữ vững an ninh, quốc phòng. Đồng chí Nguyễn Vân Hạnh, Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Bảo Yên

Theo đồng chí Nguyễn Vân Hạnh, Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Bảo Yên, dù năm tháng đã trôi qua, nhưng chiến thắng Đồn Phố Ràng vẫn còn nguyên giá trị, là niềm tự hào và nguồn cổ vũ, động viên nhân dân các dân tộc trong xã thi đua phát triển kinh tế, giữ vững an ninh, quốc phòng. Chiến thắng đã để lại những bài học sâu sắc về lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, nghĩa tình và xây dựng thế trận lòng dân.

Ban Xây dựng Đảng xã Bảo Yên sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị phát huy giá trị các di tích lịch sử, trọng tâm là di tích đồn Phố Ràng; đồng thời đẩy mạnh giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng của Đảng, dân tộc và địa phương cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới. Thực hiện tốt công tác giáo dục lịch sử, xem đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, chung sức xây dựng quê hương Bảo Yên ngày càng giàu đẹp.

Di tích lịch sử Đồn Phố Ràng hiện nay là địa chỉ đỏ thường xuyên được địa phương lựa chọn là nơi tổ chức các sự kiện quan trọng. (Ảnh: CH -TT)

Viết tiếp trang sử hào hùng

Gần 80 năm sau chiến thắng hào hùng ấy, hôm nay Phố Ràng đã khoác nên diện mạo mới. Với diện tích hơn 119km2 và dân số hơn 21.500 người, xã Bảo Yên mới dần đi vào hoạt động ổn định theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Theo đồng chí Hoàng Quốc Bảo, Bí thư Đảng ủy xã Bảo Yên, là trung tâm của huyện Bảo Yên cũ, địa phương có nhiều lợi thế về giao thông, thương mại, dịch vụ khi có Quốc lộ 70, Quốc lộ 279 và trục dọc sông Chảy đi qua. Năm 2025, xã Bảo Yên có 20/21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Thu ngân sách đạt 102%, thu nhập bình quân đạt 58 triệu đồng/người/năm. Công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính được triển khai đồng bộ; 100% hồ sơ được số hóa...

Bên cạnh việc phát huy truyền thống cách mạng, xã Bảo Yên đang nỗ lực đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy của xã từng bước được kiện toàn, hoạt động thông suốt, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số có chuyển biến tích cực. Đáng chú ý, địa phương còn triển khai mô hình tiếp công dân ngoài giờ hành chính vào tối thứ ba và thứ năm hằng tuần, kịp thời lắng nghe, giải đáp và tháo gỡ những vướng mắc từ cơ sở.

Trong 9 tháng năm 2026, nhiều công trình, dự án trọng điểm tiếp tục được triển khai quyết liệt; công tác giải ngân, thu ngân sách đạt kết quả tích cực; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Địa phương hiện có 10/24 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 5/24 chỉ tiêu đạt từ 70-99% kế hoạch; tỷ lệ che phủ rừng duy trì ở mức 66,5%, diện tích trồng rừng mới đạt 183,5ha, vượt kế hoạch đề ra. Toàn xã hiện có 8 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao cấp tỉnh trở lên, các hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục được quan tâm, đời sống người dân từng bước được cải thiện.

Giáo dục cho thế hệ trẻ về lịch sử hào hùng của Phố Ràng. (Ảnh: CH-TT)

“Những kết quả đạt được là minh chứng cho nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bảo Yên trong việc kế thừa, phát huy truyền thống cách mạng, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Chiến thắng Phố Ràng không chỉ là niềm tự hào mà còn là nguồn động lực tinh thần để địa phương tiếp tục vững bước trong giai đoạn mới. Chúng tôi cũng đang khai thác giá trị lịch sử của di tích Đồn Phố Ràng gắn với phát triển du lịch trải nghiệm, du lịch về nguồn, kỳ vọng nơi đây sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn, giúp du khách hiểu hơn về truyền thống lịch sử, đất và người Bảo Yên” đồng chí Hoàng Quốc Bảo nhấn mạnh.

Trong giai đoạn 2025-2030, xã Bảo Yên đặt mục tiêu xây dựng đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, trong sạch, vững mạnh toàn diện; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và nguồn lực con người, tạo đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh. Địa phương phấn đấu đến năm 2030 trở thành xã phát triển của tỉnh, thu nhập bình quân đạt 68 triệu đồng/người/năm; đến năm 2035 hoàn thành các tiêu chí đô thị.

Đây là định hướng quan trọng để Bảo Yên tiếp tục nâng cao đời sống nhân dân, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong thời gian tới, xứng danh với chiến thắng Phố Ràng năm nào.