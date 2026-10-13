Xe tải bị tước phù hiệu vẫn lưu thông trên đường

Đội Cảnh sát giao thông số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM) vừa phát hiện, xử lý một trường hợp xe ô tô tải lưu thông trên đường khi không có phù hiệu theo quy định.

Trước đó, tiếp nhận thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông về xe ô tô tải mang biển kiểm soát 50H-7X4.XX bị tước quyền sử dụng phù hiệu nhưng vẫn di chuyển trên địa bàn TP.HCM, Đội Cảnh sát giao thông số 1 đã nhanh chóng bố trí lực lượng dừng phương tiện để kiểm tra, xác minh.

Qua làm việc, người điều khiển phương tiện là anh L.M.V (sinh năm 2001, trú tỉnh Quảng Ngãi) đã xuất trình đầy đủ giấy tờ liên quan đến người điều khiển và phương tiện. Tuy nhiên, chiếc xe tải không có phù hiệu theo quy định.

CSGT làm việc với nam tài xế.

Tài xế V. khai nhận phù hiệu của phương tiện đã bị Cục Cảnh sát giao thông tạm giữ vào khoảng đầu tháng 9/2026.

Trước hành vi vi phạm trên, tổ công tác đã tạm giữ phương tiện, lập biên bản đối với tài xế L.M.V. về hành vi điều khiển xe không có phù hiệu theo quy định.

Đồng thời, lực lượng chức năng lập biên bản đối với Công ty TNHH Giải pháp vận tải Q.T, là chủ phương tiện, về hành vi giao phương tiện cho người làm công điều khiển thực hiện hành vi vi phạm.

Theo quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 238/2026/NĐ-CP, hành vi điều khiển xe thuộc loại phải gắn phù hiệu nhưng không có phù hiệu bị phạt tiền từ 5-7 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Đối với chủ phương tiện là tổ chức, hành vi giao xe cho người làm công điều khiển phương tiện không có phù hiệu theo quy định bị phạt tiền từ 20-24 triệu đồng.

Việc phương tiện tiếp tục lưu thông khi không có phù hiệu theo quy định không chỉ vi phạm các quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vận tải mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông, đồng thời gây bất bình đẳng trong hoạt động kinh doanh giữa các đơn vị vận tải.

Thời gian tới, Đội Cảnh sát giao thông số 1 sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện kinh doanh vận tải vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động vận tải trên địa bàn TP.HCM.