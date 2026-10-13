Sẵn sàng cho Hội chợ kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm Việt Nam-Campuchia

Hoàn tất công tác chuẩn bị cho Hội chợ Videx Cambodia 2026. (Ảnh: Bộ Quốc phòng)

Từ ngày 14 đến 17/10, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm đảo Kim Cương (Koh Pich), thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, Bộ Quốc phòng Việt Nam, Bộ Công thương Việt Nam phối hợp Bộ Quốc phòng Campuchia sẽ tổ chức Hội chợ Videx Cambodia 2026.

Đại tướng Tan Thana, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia tham quan gian hàng Công ty Đông Hải, Quân khu 7.

Trong ngày 13/10, Ban tổ chức hội chợ cùng các đơn vị tham gia đang gấp rút hoàn thành các công tác chuẩn bị. Đại diện lãnh đạo Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Bộ Quốc phòng - Cơ quan thường trực Ban tổ chức Hội chợ Videx Cambodia 2026 đã đi kiểm tra trực tiếp và đôn đốc các lực lượng tham gia hoàn thành những phần việc cuối cùng chuẩn bị cho hội chợ.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng cùng đoàn công tác kiểm tra các gian hàng tham gia hội chợ.

Hội chợ thu hút 150 đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài quân đội (tương ứng với 189 gian hàng tiêu chuẩn), trong đó, khối doanh nghiệp quân đội có 25 đơn vị, doanh nghiệp đăng ký tham gia.

Ngoài các doanh nghiệp lớn như: Tập đoàn Viettel; Ngân hàng MB; Binh đoàn 20, Binh đoàn 15, Binh đoàn 16; còn có các doanh nghiệp của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật; các doanh nghiệp thuộc Quân khu 5, Quân khu 7, Quân khu 9; Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga...

Hội chợ lần này còn thu hút các doanh nghiệp thương hiệu lớn như: Công ty Vissan; Công ty hóa mỹ phẩm Mỹ Hảo, Medlatec, Sacombank…. Với sự đa dạng, phong phú về lĩnh vực, ngành hàng như: May mặc, gia dụng, cơ khí, chế tạo máy, viễn thông, y tế, ngân hàng, chế biến nông, lâm sản và nhiều hàng hóa phục vụ đời sống khác. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Campuchia cũng tham gia hội chợ với khoảng 30 gian hàng trưng bày sản phẩm.

Đại tướng Tan Thana, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia (ngoài cùng bên phải) cùng đoàn công tác dự buổi kiểm tra nội dung chương trình khai mạc.

Bên cạnh các hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, Ban tổ chức cũng triển khai các hoạt động kết nối giao thương, khảo sát, tìm hiểu thị trường cho doanh nghiệp hai nước và người dân Campuchia.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc cùng đoàn công tác kiểm tra nội dung chương trình khai mạc.

Tại hội chợ năm nay, để tri ân các cơ quan, tổ chức và nhân dân Campuchia, Ban tổ chức và các đơn vị, doanh nghiệp quân đội sẽ tặng 30 máy tính, 10 máy in cho Bộ Quốc phòng và Bộ Thương mại Campuchia tại lễ khai mạc; đặc biệt hơn 2.000 suất quà là các sản phẩm do doanh nghiệp quân đội sản xuất (gồm cà-phê của Binh đoàn 15, Công ty cà-phê 15 và lương khô của Công ty 22) sẽ được gửi tặng đến nhân dân, khách tham quan.

Nét đổi mới của hội chợ năm nay là vào các buổi chiều hằng ngày sẽ diễn ra nhiều chương trình trải nghiệm, giao lưu văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực hai nước Việt Nam-Campuchia.

Theo đó, khách tham quan hội chợ sẽ được nhận quà, được nếm thử, trải nghiệm các món ăn đặc sản Việt Nam và Campuchia; được giao lưu, tham gia biểu diễn múa truyền thống, biểu diễn nhạc cụ dân tộc đặc sắc và các vũ điệu trong sinh hoạt tập thể của bộ đội Việt Nam; được trải nghiệm các ứng dụng công nghệ 3D tham quan thực tế ảo các di sản văn hóa Việt Nam...

Chiều cùng ngày, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng, đã chủ trì buổi tổng duyệt lễ khai mạc và kiểm tra công tác chuẩn bị Hội chợ kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm Việt Nam-Campuchia 2026 (Videx Cambodia 2026).

Tiết mục văn nghệ do Đoàn Văn công Quân khu 9 biểu diễn.

Ban tổ chức hội chợ Videx Cambodia 2026 đã rà soát kịch bản, công tác phối hợp và các điều kiện phục vụ lễ khai mạc, bảo đảm sự kiện diễn ra trang trọng, an toàn, hiệu quả. Đến chiều 13/10, công tác chuẩn bị cho hội chợ cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho lễ khai mạc diễn ra vào sáng 14/10.

Cùng ngày, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại Công ty Viettel Cambodia-Metfone. Theo báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Metfone, sau 20 năm hoạt động kinh doanh tại Campuchia, Metfone đã khẳng định vị thế là công ty viễn thông, dịch vụ số hàng đầu, có ảnh hưởng sâu rộng tới kinh tế và đời sống xã hội tại Campuchia.

Hiện nay, Metfone là nhà mạng có hạ tầng lớn nhất, hiện đại nhất, phục vụ hơn 10 triệu khách hàng, chiếm hơn 45% thị phần, duy trì tốc độ tăng trưởng trung bình hơn 10% mỗi năm.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các thế hệ cán bộ, nhân viên, người lao động của Công ty Metfone đạt được trong thời gian vừa qua; đồng thời, yêu cầu Công ty tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước, Quân đội về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng; củng cố, phát huy hơn nữa vị thế, vai trò là một trong những biểu tượng về sự hợp tác thành công và là cầu nối quan trọng trong quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam-Campuchia và quân đội hai nước.

Đồng chí Thứ trưởng Quốc phòng cũng yêu cầu Công ty thường xuyên rà soát chiến lược kinh doanh để thích ứng nhanh với tình hình mới, không ngừng tìm tòi, sáng tạo, đầu tư vào công nghệ mới, nhằm giữ vững vị thế, thị phần trong những năm tới; tiếp tục thực hiện các chương trình an sinh xã hội, đóng góp cho cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia, lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp của doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia; quá trình kinh doanh phải thượng tôn pháp luật, giữ gìn và củng cố sự tin tưởng của Nhà nước, Chính phủ cũng như người dân Campuchia.