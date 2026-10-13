[Video] Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ngập do triều cường, mùa mưa có thể kết thúc sớm
Chiều 13/10, triều cường tiếp tục dâng cao, gây ngập cục bộ tại nhiều khu vực trũng thấp và ven sông ở Thành phố Hồ Chí Minh, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt và kinh doanh của người dân.
Dự báo từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027, số ngày mưa tại Nam bộ tiếp tục giảm, tổng lượng mưa có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm từ 5 đến 20%.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-thanh-pho-ho-chi-minh-tiep-tuc-ngap-do-trieu-cuong-mua-mua-co-the-ket-thuc-som-post995071.html