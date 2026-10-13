[Video] Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ngập do triều cường, mùa mưa có thể kết thúc sớm

Ngày 13/10, Bộ Quốc phòng cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Liên bang Nga, đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh - ngọn lửa vĩnh cửu, vào Lăng viếng Lãnh tụ V.I. Lenin và đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Moskva.