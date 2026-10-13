Hành trình Đỏ 2026: Tuổi trẻ Việt - Trung tiếp nối mạch nguồn cách mạng

Quang cảnh buổi tọa đàm thanh niên, sinh viên Việt Nam - Trung Quốc tại Thái Nguyên.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Đăng Bình - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên, chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, anh Lưu Văn Vĩ - Tham tán Công sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, cùng các đại biểu thanh niên 2 nước.

Vai trò của thế hệ trẻ trong hành trình tương lai

Chia sẻ tham luận về “thực hiện nhận thức chung cấp cao, tuổi trẻ tiếp nối truyền thống hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc”, chị Bùi Nguyễn An An - sinh viên Trường đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, cho biết với chị, Hành trình Đỏ không chỉ là dịp tìm hiểu lịch sử mà còn là dịp để suy nghĩ về vai trò của thế hệ trẻ trong việc tiếp nối truyền thống hữu nghị hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Theo chị An, nếu thế hệ đi trước đã góp sức mình vào những thời khắc quan trọng của đất nước, thế hệ thanh niên hôm nay có trách nhiệm tiếp nối truyền thống bằng những hành động cụ thể.

Nhắc đến các hoạt động giao lưu, hợp tác giáo dục giữa hai nước, chị An cho biết chương trình “Hành trình Đỏ Hữu nghị Việt - Trung tại Quảng Tây theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh” năm 2025 đã đưa thanh niên đến những địa danh gắn với lịch sử cách mạng, kết hợp tìm hiểu lịch sử, văn hóa với trải nghiệm thực tế…

Chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương tham dự buổi tọa đàm.

Từ thực tế này, chị An đặt vấn đề làm thế nào để những cuộc gặp gỡ không chỉ nằm lại ở kỷ niệm, mà còn tạo ra giá trị lâu dài cho cộng đồng. Cạnh đó, chị cũng đề xuất mở rộng cơ hội giao lưu cho thanh niên ở nhiều ngành nghề, địa phương; phát triển mô hình đào tạo kết hợp ngôn ngữ với văn hóa, chuyên môn và kỹ năng số; khuyến khích các dự án chung có sản phẩm cụ thể, như video song ngữ, podcast, bản đồ số giới thiệu di tích lịch sử và di sản văn hóa hai nước.

Một đề xuất khác là xây dựng mạng lưới kết nối sau chương trình, tạo điều kiện để sinh viên tiếp tục học tiếng Việt, tiếng Trung, hỗ trợ nhau trong học tập và chia sẻ văn hóa. Theo chị An, những sáng kiến này có thể giúp duy trì tình bạn và tạo thêm cơ hội giao lưu lâu dài.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Mai Anh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Nguyên cho rằng, người trẻ cần đặt mục tiêu rèn luyện cụ thể cho bản thân như giữ vững lý tưởng và nhân cách, học tập suốt đời, làm chủ ngoại ngữ, kỹ năng số và công nghệ... Điều quan trọng là biến lời hứa thành thói quen, khát vọng thành năng lực và năng lực thành kết quả công việc.

Với tổ chức Đoàn, nhiệm vụ là chuyển các yêu cầu ấy thành môi trường rèn luyện và điều kiện hành động cho thanh niên. Cần triển khai sâu rộng phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới” với năm nội dung đã xác lập tại Đại hội Đoàn XIII. Đoàn phải tạo cơ hội để mỗi thanh niên, ở mỗi ngành nghề, địa bàn, mỗi đối tượng, đều tìm thấy việc làm cụ thể phù hợp với năng lực và trách nhiệm của mình.

Xây dựng cầu nối giao lưu nhân dân bền vững

Chị Lưu Hoàng Diễm - học viên cao học Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội, cho biết ở góc nhìn của một thanh niên Trung Quốc đang học tập tại Việt Nam, chị cảm nhận được sự gần gũi, thân tình qua những trải nghiệm thực tế tại Việt Nam.

Các đại biểu thanh niên, sinh viên Việt Nam - Trung Quốc trình bày tham luận tại tọa đàm.

Theo chị Diễm, trong những năm tháng cách mạng gian khổ, các thế hệ lãnh đạo tiền bối và nhân dân hai nước đã sát cánh, giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng nền tảng cho mối quan hệ hữu nghị gắn bó. Ngày nay, các chương trình giao lưu như “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” giúp lịch sử không chỉ nằm trong sách vở mà còn đi vào nhận thức, tình cảm của thế hệ trẻ.

Dù trưởng thành trong thời bình, thanh niên hai nước vẫn có trách nhiệm gìn giữ truyền thống, tăng cường hiểu biết và thúc đẩy hợp tác. Chị Diễm cho rằng, dù mọi người lớn lên trong thời bình, không trải qua chiến tranh gian khổ, tuy nhiên việc giữ gìn tình hữu nghị, kế thừa truyền thống tốt đẹp và thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển chính là trách nhiệm và sứ mệnh thiêng liêng của giới trẻ.

“Thông qua học thuật, giao lưu văn hóa và các nền tảng truyền thông hiện đại, chúng ta dùng góc nhìn trẻ, ngôn ngữ chân thành kể những câu chuyện chân thực, đa chiều và ấm áp về mối quan hệ hai nước, góp phần xây dựng cầu nối giao lưu nhân dân bền vững”, chị Diễm nói.

Các đại biểu thanh niên Việt Nam - Trung Quốc chụp ảnh lưu niệm tại tọa đàm.

Cũng tại diễn đàn, các đại biểu đưa ra nhiều ý kiến, tham luận về chăm lo, bồi dưỡng và phát huy thanh niên. Sinh viên học tập suốt đời, nghiên cứu khoa học, làm chủ tri thức, chuẩn bị hành trang lập nghiệp, khởi nghiệp và góp sức dựng xây đất nước. Phát huy “gen đỏ”, trao truyền tình hữu nghị và vai trò của thanh niên trong quan hệ Trung Quốc - Việt Nam....

Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Việt Nam diễn ra từ ngày 11 - 16/10 với nhiều hoạt động ở Hà Nội, Thái Nguyên và Cao Bằng. Tham gia chương trình có 100 đại biểu, trong đó có 70 đại biểu Trung Quốc và 30 đại biểu Việt Nam. Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu sẽ tham gia Diễn đàn Thanh niên Việt Nam – Trung Quốc, các hoạt động tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm và giao lưu giữa thanh niên hai nước; thăm, làm việc với một số mô hình thanh niên tiêu biểu để tìm hiểu kinh nghiệm trong công tác thanh niên, đổi mới sáng tạo và phát triển cộng đồng. Cụ thể 3 diễn đàn, tọa đàm trọng tâm: Diễn đàn Thanh niên Việt – Trung với chủ đề “Tiếp nối mạch nguồn đỏ – Cùng kiến tạo tương lai”; Tọa đàm Sinh viên Việt - Trung với chủ đề “Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và lãnh đạo hai nước về công tác thanh niên”; Tọa đàm Thanh niên Việt - Trung tại Pác Bó với chủ đề “Từ cội nguồn cách mạng - Cùng vun đắp tương lai hữu nghị”. Bên cạnh đó, đoàn sẽ nghiên cứu thực tế, tham quan các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử cách mạng gắn với quan hệ hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc và quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiêu biểu như Khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó và Suối Lê-nin…