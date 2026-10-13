Lào Cai: Đồng loạt chiếu phim lưu động tuyên truyền phòng, chống ma túy tại 9 xã vùng cao
Từ ngày 12 - 26/10, Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao tỉnh Lào Cai tổ chức đợt chiếu phim lưu động diện rộng phục vụ Nhân dân và học sinh tại các xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hoạt động nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2026; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền Dự án 4 và Dự án 5 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.
Trong 15 ngày, 4 tổ công tác của Trung tâm phối hợp với chính quyền và các đơn vị chuyên môn địa phương tổ chức khoảng 45 buổi chiếu phim tại các thôn, bản, trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú thuộc 9 xã: Tà Xi Láng, Phình Hồ, Phong Dụ Thượng, Phong Dụ Hạ, Mỏ Vàng, Liên Sơn, A Mú Sung, Dền Sáng và Bát Xát.
Đợt chiếu phim sử dụng nguồn phim do Cục Điện ảnh cung cấp, tập trung vào hai nhóm nội dung: phim truyện, phim tài liệu lịch sử, cách mạng với nội dung về Đảng, về Bác Hồ, về công cuộc giải phóng dân tộc của đất nước và phim tâm lý tình cảm, như: Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối, Mưa đỏ, Bình minh đỏ, Tử chiến trên không, Hồ Chí Minh - Chân dung một con người, Những chặng đường cách mạng vẻ vang của Đảng, Đường tới độc lập tự do; cùng phim chuyên đề phòng, chống ma túy như Cao xanh không lối.
Hoạt động chiếu phim lưu động nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của Nhân dân vùng sâu, vùng xa, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về hiểm họa ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tại các địa bàn biên giới, vùng khó khăn của tỉnh.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/lao-cai-dong-loat-chieu-phim-luu-dong-tuyen-truyen-phong-chong-ma-tuy-tai-9-xa-vung-cao-post911871.html