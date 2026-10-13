Lào Cai: Đồng loạt chiếu phim lưu động tuyên truyền phòng, chống ma túy tại 9 xã vùng cao

Buổi chiếu phim lưu động tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở An Lương, xã Mỏ Vàng. (Ảnh: CTV)

Trong 15 ngày, 4 tổ công tác của Trung tâm phối hợp với chính quyền và các đơn vị chuyên môn địa phương tổ chức khoảng 45 buổi chiếu phim tại các thôn, bản, trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú thuộc 9 xã: Tà Xi Láng, Phình Hồ, Phong Dụ Thượng, Phong Dụ Hạ, Mỏ Vàng, Liên Sơn, A Mú Sung, Dền Sáng và Bát Xát.

Nhiều bộ phim ý nghĩa về Đảng, Bác Hồ, sự nghiệp giải phóng dân tộc và phòng, chống ma túy được trình chiếu tại các trường học. Ảnh: CTV.

Đợt chiếu phim sử dụng nguồn phim do Cục Điện ảnh cung cấp, tập trung vào hai nhóm nội dung: phim truyện, phim tài liệu lịch sử, cách mạng với nội dung về Đảng, về Bác Hồ, về công cuộc giải phóng dân tộc của đất nước và phim tâm lý tình cảm, như: Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối, Mưa đỏ, Bình minh đỏ, Tử chiến trên không, Hồ Chí Minh - Chân dung một con người, Những chặng đường cách mạng vẻ vang của Đảng, Đường tới độc lập tự do; cùng phim chuyên đề phòng, chống ma túy như Cao xanh không lối.

Hoạt động chiếu phim lưu động nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của Nhân dân vùng sâu, vùng xa, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về hiểm họa ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tại các địa bàn biên giới, vùng khó khăn của tỉnh.