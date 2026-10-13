Các chỉ tiêu phải gắn chặt với hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu thuộc CATP.

Đại tá Nguyễn Đức Long chủ trì tại điểm cầu CATP.

Tham dự Hội nghị có đại diện Chỉ huy các phòng chức năng CATP; Chỉ huy Công an các xã, phường: Hoàng Mai, Vĩnh Hưng, Tương Mai, Định Công, Hoàng Liệt, Yên Sở, Lĩnh Nam, Thường Tín, Thượng Phúc, Chương Dương, Hồng Vân, Phú Xuyên, Phượng Dực, Chuyên Mỹ, Đại Xuyên, Thanh Trì, Đại Thanh, Ứng Thiên, Yên Xuân, Thạch Thất.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc CATP phát biểu quán triệt, chỉ đạo nội dung Hội nghị.

Phát biểu quán triệt Hội nghị, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh yêu cầu rà soát thực chất tiến độ thực hiện các chỉ tiêu công tác đã được giao từ đầu năm; trên cơ sở đó xác định rõ những nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian còn lại, giải pháp thực hiện và trách nhiệm của từng đơn vị, từng cá nhân. Đồng chí yêu cầu Chỉ huy Công an cấp xã phải chủ động tổ chức công việc, thường xuyên kiểm tra, kiểm đếm tiến độ, không để nhiệm vụ dồn vào thời điểm cuối năm.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu Công an xã, phường.

Đối với các phòng nghiệp vụ, đồng chí Phó Giám đốc CATP yêu cầu phát huy đầy đủ vai trò tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc theo từng lĩnh vực; thường xuyên rà soát các nhóm chỉ tiêu, kịp thời trao đổi, hỗ trợ Công an xã, phường tháo gỡ những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện. Việc đánh giá kết quả phải đi vào thực chất, gắn với sản phẩm, hiệu quả công việc và trách nhiệm của người đứng đầu.

Thượng tá Hồ Lê Quân, Phó Trưởng phòng Tham mưu CATP trình bày báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu công tác 9 tháng đầu năm 2026 của 20 đơn vị Công an cấp xã.

Tại Hội nghị, Thượng tá Hồ Lê Quân, Phó Trưởng phòng Tham mưu CATP trình bày báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu công tác 09 tháng đầu năm 2026 của 20 đơn vị Công an cấp xã. Báo cáo tập trung rà soát tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao, qua đó xác định những nội dung cần tiếp tục tập trung, tăng tốc trong thời gian còn lại của năm 2026.

Đại diện các đơn vị trao đổi về kết quả công tác, khó khăn, vướng mắc và giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Dưới sự điều hành của Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc CATP, đại diện các phòng chức năng và Công an xã, phường đã tập trung trao đổi về tiến độ triển khai nhiệm vụ, các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chỉ tiêu trên từng lĩnh vực.

Trên cơ sở tình hình thực tế tại địa bàn, Công an cấp xã nêu các nội dung cần phối hợp, hướng dẫn; đại diện các phòng nghiệp vụ trực tiếp trao đổi, thống nhất phương án xử lý, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị và hỗ trợ lực lượng Công an cơ sở hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc CATP phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh, thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, do đó cấp ủy, chỉ huy các đơn vị phải tiếp tục tập trung chỉ đạo, huy động nguồn lực, khẩn trương rà soát và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao. Những nội dung còn khó khăn phải được phân tích cụ thể nguyên nhân, có số liệu, căn cứ và đề xuất rõ ràng; đồng thời thường xuyên kiểm đếm kết quả theo ngày, tuần, tháng. Các phòng nghiệp vụ tiếp tục bám sát cơ sở, tăng cường hướng dẫn, phối hợp, hỗ trợ Công an xã, phường trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP yêu cầu việc thực hiện các chỉ tiêu phải gắn chặt với hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, không chạy theo kết quả hình thức. Các đơn vị phải chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, đồng thời chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện và các điều kiện cần thiết để thực hiện hiệu quả đợt cao điểm những tháng cuối năm, bảo đảm giữ vững an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Cùng với đó, Đại tá Nguyễn Đức Long yêu cầu tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác quản lý cán bộ, chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng và chủ động phòng ngừa sai phạm. Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị, nhất là người đứng đầu, phải phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc triển khai các nội dung đã được thống nhất tại Hội nghị, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2026, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô.