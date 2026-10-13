Xã Trần Phú gặp mặt, chúc mừng ngày truyền thống các ngành xây dựng Đảng và ngày thành lập các tổ chức hội trong tháng 10

Buổi gặp mặt nhân Kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 - 14/10/2026), 96 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15-10), 78 năm Ngày thành lập ngành Kiểm tra của Đảng (16-10), 96 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18-10), 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14-10), 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10), 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15-10)

Thường trực Đảng uỷ xã Trần Phú tặng hoa chúc mừng ngày truyền thống các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy.

Đây là dịp để cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên cùng ôn lại truyền thống vẻ vang, khẳng định vai trò, vị trí và những đóng góp quan trọng của các cơ quan, tổ chức đối với sự nghiệp xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế – xã hội.

Lãnh đạo xã Trần Phú tặng hoa chúc mừng ngày truyền thống Hội LHPN.

Phát biểu chúc mừng tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Nguyên Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trần Phú ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và kết quả công tác của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng cùng các tổ chức Hội, đoàn thể trong thời gian qua.

Đồng chí nhấn mạnh, mỗi cơ quan, tổ chức đều có vị trí, chức năng và nhiệm vụ riêng, song cùng hướng tới mục tiêu chung là xây dựng Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Nguyên Hùng đề nghị thời gian tới, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, chủ động nghiên cứu, đề xuất giải pháp thiết thực, hiệu quả; tăng cường phối hợp trong triển khai nhiệm vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, các tổ chức Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Liên hiệp Thanh niên tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả tập hợp hội viên, đoàn viên, tích cực vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự, góp phần xây dựng Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị xã ngày càng vững mạnh.