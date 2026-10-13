Bắc Ninh: Mô hình sản xuất giống lúa T58 đạt năng suất hơn 70 tạ/ha

Các đại biểu tham quan, đánh giá năng suất giống lúa T58.

Vụ mùa năm nay, Trung tâm Khuyến nông Bắc Ninh phối hợp với Công ty cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Giang và các địa phương triển khai mô hình tại 4 điểm thuộc xã Tân Yên và các phường Nhân Hòa, Trạm Lộ, Cảnh Thụy với tổng diện tích 2 ha. Các hộ tham gia được hỗ trợ 100% giá giống, 50% lượng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật; đồng thời được tập huấn, hướng dẫn quy trình kỹ thuật gieo cấy, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh.

Qua theo dõi, giống lúa T58 đẻ nhánh khỏe, thân cứng, lá đòng đứng và có khả năng chống đổ tốt. Thời gian sinh trưởng vụ mùa khoảng 105-109 ngày, phù hợp với bố trí thời vụ, tạo điều kiện giải phóng đất sớm để triển khai sản xuất cây trồng vụ đông. Năng suất dự kiến tại phường Cảnh Thụy đạt 72,5 tạ/ha, xã Tân Yên đạt 72,3 tạ/ha, phường Trạm Lộ đạt 71,5 tạ/ha và phường Nhân Hòa đạt 70,7 tạ/ha. Kết quả theo dõi cho thấy giống lúa T58 có khả năng thích nghi tương đối tốt tại các địa điểm triển khai, các yếu tố cấu thành năng suất khá ổn định.

Theo tính toán, chi phí sản xuất 1 ha lúa T58 khoảng 36,325 triệu đồng, doanh thu dự kiến đạt 57,4 triệu đồng, lợi nhuận khoảng 21,075 triệu đồng/ha. Đây là kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng về năng suất và hiệu quả kinh tế của giống lúa trong điều kiện sản xuất tại địa phương.

Các đại biểu đề nghị đơn vị chuyên môn tiếp tục theo dõi, đánh giá khả năng thích nghi của giống lúa T58 tại những vùng sinh thái và điều kiện canh tác khác nhau; tăng cường chuyển giao kỹ thuật, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nghiên cứu kết nối tiêu thụ sản phẩm, tạo cơ sở xem xét mở rộng diện tích tại những địa bàn phù hợp trong những vụ tiếp theo.