Phú Thọ tập trung xử lý điểm cháy âm ỉ tại bãi rác Núi Bông

Công an phường phối hợp với Đội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ xử lý, hạn chế nguy cơ cháy lan và kéo dài.

Chiều 13/10, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ họp với các cơ quan chức năng triển khai phương án xử lý tình trạng cháy. Giải pháp trọng tâm là huy động máy xúc đào, lật đảo các lớp rác, làm lộ những điểm cháy âm ỉ để lực lượng chức năng tiếp cận, xử lý, hạn chế nguy cơ cháy lan và kéo dài.

UBND phường yêu cầu các lực lượng duy trì nhân lực, phương tiện tại hiện trường, theo dõi sát diễn biến, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh; tăng cường kiểm soát người ra vào, không để người không có nhiệm vụ tiếp cận khu vực nguy hiểm. Lực lượng dân quân và tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được huy động hỗ trợ khi cần thiết.

Công an phường phối hợp với Đội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ xử lý, hạn chế nguy cơ cháy lan và kéo dài.

Cùng với công tác chữa cháy, phường giao bộ phận chuyên môn phối hợp đánh giá các vấn đề môi trường có thể phát sinh, tham mưu biện pháp xử lý và nghiên cứu phương án lâu dài đối với bãi rác, bảo đảm các quy định về bảo vệ môi trường.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không tự ý đến khu vực xảy ra cháy, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và kịp thời thông báo khi phát hiện khói, lửa hoặc dấu hiệu cháy bất thường.

Theo UBND phường Vĩnh Phúc, vụ cháy xảy ra tối 12/10, được lực lượng chức năng khống chế cơ bản vào khoảng 5 giờ ngày 13/10. Tuy nhiên, đến khoảng 7 giờ cùng ngày, lửa bùng phát trở lại do các điểm cháy âm ỉ bên trong các lớp rác. Diện tích khu vực cháy ước tính khoảng 500-600 m².

Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương đã huy động Công an phường phối hợp với Đội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Vĩnh Yên thuộc Phòng PC07 cùng các đơn vị liên quan triển khai chữa cháy. Tuy nhiên, địa hình bãi rác rộng, đường tiếp cận khó khăn, trong khi các điểm cháy nằm sâu bên trong các lớp rác, gây trở ngại cho công tác xử lý; vì vậy việc xử lý các điểm cháy chưa được triệt để.