Bạc mất gần 2/3 giá trị

Trong phiên giao dịch sáng 31/10, giá bạc trong nước tiếp tục giảm sâu. Đáng chú ý, với sản phẩm bạc miếng, mức điều chỉnh tại nhiều doanh nghiệp lên tới gần 100.000 đồng/lượng chỉ sau một đêm.

Giá bạc trong nước lao dốc mạnh

Cụ thể, Phú Quý hiện giao dịch bạc miếng quanh mức 1,6 - 1,66 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Công ty Kim loại quý Ancarat cũng kéo giá xuống còn 1,6 - 1,66 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Sacombank-SBJ niêm yết ở mức 1,67 - 1,7 triệu đồng/lượng, còn bạc DOJI giảm về 1,76 - 1,82 triệu đồng/lượng.

Đà giảm thậm chí còn mạnh hơn đối với các sản phẩm bạc thỏi 1 kg. Giá giao dịch tại nhiều doanh nghiệp mất hơn 1,1 triệu đồng/kg chỉ sau một đêm.

Sau điều chỉnh, Phú Quý đưa giá bạc thỏi về vùng 42,83 - 44,16 triệu đồng/kg. Sacombank-SBJ niêm yết ở mức 44,4 - 45,84 triệu đồng/kg, trong khi Ancarat giảm về 42,75 - 44,16 triệu đồng/kg.

Đáng chú ý, đợt giảm mạnh trong phiên sáng nay tiếp tục kéo dài chuỗi suy yếu của thị trường bạc suốt nhiều tháng qua, đưa giá giao dịch của cả bạc miếng và bạc thỏi về sát vùng đáy thấp nhất kể từ đầu năm.

Trước đó, trong phiên giao dịch cuối tháng 1, bạc miếng từng xác lập mức giá kỷ lục khoảng 4,6 triệu đồng/lượng (bán ra), trong khi bạc thỏi 1 kg có thời điểm chạm 121 triệu đồng/kg.

So với vùng đỉnh này, giá bạc miếng hiện đã giảm gần 3 triệu đồng/lượng, tương đương khoảng 64% giá trị. Với bạc thỏi, mức giảm lên tới 78 triệu đồng/kg, cũng tương đương 64%.

Còn trên thị trường vàng, trong năm nay, vàng miếng SJC từng lập đỉnh lịch sử 191,3 triệu đồng/lượng vào phiên giao dịch cuối tháng 1. Hiện giá bán ra đã lùi về 139 triệu đồng/lượng, tương đương mức giảm 52,3 triệu đồng/lượng, tức hơn 27% so với đỉnh.

Tương tự, vàng nhẫn sau khoảng 9 tháng cũng đã giảm 52-55 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu, khi giá bán ra hiện phổ biến quanh 135,8-139 triệu đồng/lượng. Người mua vàng nhẫn ở vùng giá cao đang phải đối mặt khoản lỗ 56-59 triệu đồng/lượng, do chênh lệch giá mua - bán tại nhiều doanh nghiệp.

Như vậy, mức điều chỉnh của bạc đang sâu hơn đáng kể so với vàng xét trên tỷ lệ %, cho thấy mức độ biến động lớn của mặt hàng này.

Biến động giá bạc thỏi tại Phú Quý trong vòng 1 năm qua. Ảnh: CanvasJS Trial.

Giá bạc thế giới chịu sức ép từ Fed và làn sóng bán tháo

Trên thị trường quốc tế, giá bạc cũng đang trải qua giai đoạn điều chỉnh mạnh. Kết thúc phiên giao dịch tuần này, giá bạc lùi về 49 USD/ounce, mức thấp nhất trong vòng một năm qua.

Một trong những yếu tố gây sức ép lớn lên kim loại quý là lo ngại lạm phát tại Mỹ dai dẳng hơn dự kiến, khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể duy trì mặt bằng lãi suất cao trong thời gian dài, thậm chí cân nhắc tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 tới.

Dữ liệu kinh tế mới nhất của Mỹ đang củng cố thêm những lo ngại này. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 9 của Mỹ tăng 0,5% so với tháng trước, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 3. So với cùng kỳ năm ngoái, PCE tổng thể tăng 3,6%, trong khi lạm phát lõi cũng nhích lên 3,1%.

Áp lực giá cả còn được cộng hưởng bởi đà tăng của dầu thô, khi giá dầu liên tục duy trì trên ngưỡng 100 USD/thùng trong những phiên gần đây.

Đáng chú ý, dù Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách gần nhất, các số liệu kinh tế cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì sức chống chịu đáng kể. GDP quý III tăng 3,4%, vượt mức dự báo 3,2%, qua đó củng cố kỳ vọng Fed có thể tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện định giá khoảng 75% khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 12. Triển vọng lãi suất cao đang tạo sức ép đáng kể lên bạc, bởi đây là tài sản không sinh lãi và thường kém hấp dẫn hơn khi chi phí cơ hội nắm giữ tài sản tăng lên.

Không chỉ chịu sức ép từ triển vọng chính sách tiền tệ, bạc còn đối mặt với làn sóng thu hẹp vị thế của các quỹ đầu cơ trên thị trường kỳ hạn.

Dữ liệu từ báo cáo Cam kết vị thế giao dịch (COT) cho thấy nhóm quỹ đầu cơ Managed Money đã cắt giảm mạnh vị thế mua ròng, đưa lượng vị thế này xuống chỉ còn hơn 3.505 hợp đồng, thấp nhất kể từ quý I/2024. Con số này đã giảm gần 4 lần chỉ trong 4 tuần, từ mức 13.309 hợp đồng trước đó.

Việc các quỹ đầu cơ liên tục thu hẹp vị thế mua ròng phản ánh tâm lý thận trọng ngày càng gia tăng, đồng thời tạo thêm áp lực bán lên thị trường.

Theo các dữ liệu phân tích kỹ thuật được công bố, giá bạc hiện thấp hơn khoảng 25% so với đường trung bình động 200 ngày (SMA 200). Đây là mức chênh lệch sâu nhất kể từ đợt bán tháo thanh khoản trong đại dịch Covid-19 vào tháng 3/2020 và xa hơn là đợt sụt giảm năm 2013.

Ở khía cạnh nhu cầu công nghiệp, triển vọng tiêu thụ bạc cũng xuất hiện những tín hiệu kém tích cực, đặc biệt từ ngành sản xuất pin năng lượng mặt trời tại Trung Quốc.

Theo số liệu từ Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc (NEA), công suất điện mặt trời lắp đặt mới trong 9 tháng đầu năm đạt 110,83 GW, giảm 54% so với cùng kỳ năm ngoái. Diễn biến này phản ánh sự chững lại của thị trường điện mặt trời, trong bối cảnh ngành sản xuất tấm pin tại quốc gia này đối mặt với tình trạng dư thừa công suất.

Theo dự báo của Silver Institute, nhu cầu bạc từ ngành quang điện trong năm nay có thể giảm khoảng 19%, xuống còn 151 triệu ounce. Đây là yếu tố bất lợi đáng kể đối với triển vọng tiêu thụ bạc, bởi ngành năng lượng mặt trời vốn là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của nhu cầu kim loại này trong những năm gần đây.

Dù vậy, triển vọng nguồn cung bạc vật chất vẫn chưa thực sự cải thiện. Thị trường được dự báo tiếp tục thâm hụt khoảng 46 triệu ounce trong năm 2026, đánh dấu năm thứ 6 liên tiếp nhu cầu vượt sản lượng khai thác. Tổng mức thâm hụt lũy kế trong 6 năm được ước tính vượt 775 triệu ounce.

Bên cạnh đó, lượng bạc đạt tiêu chuẩn sẵn sàng giao dịch trên sàn COMEX đã giảm xuống dưới 38 triệu ounce. Trong khi đó, tỷ lệ giữa số hợp đồng kỳ hạn và lượng bạc vật chất thực tế được cho là đã vượt 400:1, mức rất cao so với nguồn kim loại sẵn có để giao nhận.