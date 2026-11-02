Chứng khoán hôm nay 2/11/2026: Đua nhau bán tháo, VN-Index 'lao dốc' về đáy tháng 10

Ảnh hưởng từ diễn biến tiêu cực bởi làn sóng bán tháo các cổ phiếu công nghệ trên thị trường chứng khoán Mỹ phiên tối ngày 30/10, thị trường chứng khoán Việt Nam đã chịu áp lực giảm điểm ngay đầu phiên hôm nay.

Trong phiên sáng, chỉ số giằng co quanh mốc 1.725 (vùng thấp nhất trong phiên trước) tuy nhiên mốc hỗ trợ này đã bị xuyên thủng trong phiên chiều.

Chứng khoán hôm nay 2/11/2026 ghi nhận lực bán tháo lan rộng, sắc đỏ bao phủ bảng điện tử, VN-Index ‘lao dốc’ về đáy tháng 10. Bảng thống kê: VPS.

Diễn biến phiên chiều có phần hoảng loạn khi nhóm cổ phiếu ngân hàng chịu áp lực giảm mạnh, mốc 1.700 cũng có lúc bị xuyên thủng. VN-Index chạm vùng thấp nhất trong ngày tại 1.693, là vùng cân bằng giữa tháng 10 trước khi hồi phục.

Chốt phiên chứng khoán hôm nay 2/11/2026, VN-Index giảm 30,9 điểm (-1,77%) xuống 1.710,72 điểm với 281 mã giảm, gấp hơn 6 lần so với số mã tăng (46 mã).

Tổng khối lượng giao dịch đạt gần 877,5 triệu đơn vị, giá trị 18.557 tỷ đồng, cùng tăng hơn 26% cả về khối lượng và giá trị so với phiên cuối tuần trước. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 152,3 triệu đơn vị, giá trị 2.704,7 tỷ đồng.

Áp lực bán lan rộng, nặng nhất ở nhóm vốn hóa lớn khi ngân hàng và công nghệ trở thành lực cản chính. Dòng cổ phiếu ngân hàng không có mã nào giữ được sắc xanh, đặc biệt khi VCB giảm tới 4,8% xuống mức giá 53.600 đồng/cp với thanh khoản đạt hơn 14 triệu đơn vị. VPB giảm tới 6,1% xuống mức 21.550 đồng/cp và khớp 19,7 triệu đơn vị…

Diễn biến phiên chiều có phần hoảng loạn khi nhóm cổ phiếu ngân hàng chịu áp lực giảm mạnh, mốc 1.700 cũng có lúc bị xuyên thủng.

Các mã tác động tích cực hỗ trợ thị trường tập trung phần nhiều ở VIC (+0,41%), VJC (+0,53%) và BSI (+4,70%).

Đáng chú ý diễn biến hồi phục hôm nay được dẫn dắt bởi cổ phiếu VIC, trong khi đó phần lớn thị trường vẫn chìm trong sắc đỏ. Theo đánh giá của Công ty Chứng khoán ACB, “trong ngắn hạn chúng tôi kì vọng VN-Index sẽ xuất hiện nhịp hồi phục ngắn tại vùng cân bằng 1.690 - 1.695, tuy nhiên nhà đầu tư cần thận trọng và ưu tiên hạ tỷ trọng danh mục nếu dùng margin cao”

“Thanh khoản cao hơn hẳn mức bình quân cho thấy đây là nhịp bán chủ động chứ không phải điều chỉnh do cạn cầu, trong khi khối ngoại tiếp tục bán ròng khiến tâm lý thêm thận trọng. Dòng tiền chỉ trú ẩn cục bộ ở vài mã chứng khoán, chưa đủ sức dẫn dắt.

Việc chỉ số xuyên thủng các đường trung bình động cùng động lượng suy yếu cho thấy rủi ro giảm vẫn hiện hữu trong ngắn hạn. Nhà đầu tư nên hạn chế bắt đáy sớm, ưu tiên quản trị tỷ trọng và chờ tín hiệu cân bằng tại các vùng hỗ trợ gần (1.677 hoặc 1.651 điểm)”, nhóm phân tích Công ty Chứng khoán Tiên Phong nhấn mạnh.