'Bà hỏa' gây họa

Lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa.

Sau gần 2 giờ nỗ lực, với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, đám cháy cơ bản được khống chế, hạn chế nguy cơ cháy lan. Điều đáng nói, trong quá trình xảy ra vụ cháy, 1 người dân đang làm rẫy bị ngất xỉu đã được phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời. Nguyên nhân vụ cháy được xác định do người dân đốt thực bì nhưng không kiểm soát được, dẫn đến cháy lan.