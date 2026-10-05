Người chồng sống sót vụ thảm án Đồng Nai sốc nặng khi biết tin, 'khóc rất nhiều'
“Anh Quang khóc rất nhiều, bị sốc nặng, không nghĩ vợ và 2 con đã không còn”, luật sư cho biết trước ngày phiên tòa xét xử vụ án.
Sau khi bị thương nặng và mất vợ cùng 2 con, ông Nguyễn Viết Quang vẫn chịu tổn thương tâm lý nghiêm trọng, chưa thể trực tiếp tham dự phiên tòa xét xử vụ án.
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Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nguoi-chong-song-sot-vu-tham-an-dong-nai-soc-nang-khi-biet-tin-khoc-rat-nhieu-169261005150630581.htm