Người chồng sống sót vụ thảm án Đồng Nai sốc nặng khi biết tin, 'khóc rất nhiều'

Sau khi bị thương nặng và mất vợ cùng 2 con, ông Nguyễn Viết Quang vẫn chịu tổn thương tâm lý nghiêm trọng, chưa thể trực tiếp tham dự phiên tòa xét xử vụ án.

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