Huy động 200 người chữa cháy cơ sở sản xuất phụ tùng xe máy ở Trung Giã

Khoảng 7h45 ngày 5/10, hỏa hoạn bất ngờ xảy ra tại cơ sở sản xuất đồ nhựa phụ tùng xe máy ở thôn Hợp Nhất, xã Trung Giã, Hà Nội, khi bên trong có nhiều công nhân đang làm việc. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm khu vực, cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Phát hiện ngọn lửa, các công nhân nhanh chóng thoát ra ngoài và báo tin cho lực lượng chức năng. Người dân địa phương cũng tri hô, tổ chức dập lửa. Do cơ sở chứa nhiều vật liệu, sản phẩm bằng nhựa nên đám cháy phát triển nhanh, có nguy cơ lan sang các khu vực lân cận.

Hiện trường vụ cháy.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 22, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường. Các CBCS tổ chức trinh sát, khoanh vùng, triển khai đội hình chữa cháy, tập trung khống chế ngọn lửa, không để cháy lan sang các khu vực xung quanh.

Công an xã Sóc Sơn phối hợp với các đơn vị chức năng huy động máy xúc, lực lượng tại chỗ và người dân tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng xã Trung Giã cũng được huy động hỗ trợ công tác chữa cháy, bảo đảm an ninh, trật tự và xử lý tại hiện trường. Tổng lực lượng được huy động khoảng 200 người cùng 4 xe chuyên dụng.

Với sự khẩn trương, chủ động của các lực lượng, đám cháy được khống chế và dập tắt, không để lan rộng.

Chiều 5/10, theo Công an xã Trung Giã, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Ngay sau khi đám cháy được xử lý, UBND xã Trung Giã cùng các phòng, ban chức năng tiếp tục phối hợp hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng, di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Thiệt hại về tài sản đang được thống kê; nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.