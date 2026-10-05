Tin sao 5/10: Đăng Khôi vô địch công diễn 4 'Silk Way Star', nhan sắc Trần Tiểu Vy gây chú ý

Ca sĩ Đăng Khôi chia sẻ khoảnh khắc khi giành được ngôi vô địch ở công diễn 4 tại "Silk Way Star". Đăng Khôi đã đạt tổng điểm số cao nhất từ trước tới giờ của chương trình và xuất sắc mang về 4 nút vàng từ ban giám khảo quốc tế.

"Cảm giác vô địch thật là sảng khoái. Khôi rất vui khi một bài hát mới của mình được khán giả yêu thích nhiều đến như vậy ngay khi lên sóng. Từ hôm qua tới giờ Khôi đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng", Đăng Khôi viết trên trang cá nhân.

Trang Pháp chia sẻ loạt ảnh tập luyện trước giờ biểu diễn tại một sự kiện âm nhạc sắp diễn ra.

Khán giả trầm trồ trước nhan sắc và phong thái biểu diễn của Trang Pháp.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy gây chú ý với nhan sắc quyến rũ và thần thái trong hình ảnh mới nhất.

Ca sĩ Hà Nhi xinh tươi rạng rỡ trong những bó hoa tươi thắm mà cô đã nhận được.

Cường Đô la đưa con đi khám phá nơi thể hiện đam mê xe hơi của bố. "Hoàn thành nhiệm vụ trông con cả ngày cho vợ đi công việc", Cường Đô la hài hước viết.

Diễn viên Nguyễn Ngọc Huyền chia sẻ hình ảnh xinh tươi, nụ cười thân thiện cùng thời trang cuốn hút.

(Ảnh FB nhân vật)