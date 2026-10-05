Top 5 phim Hoa ngữ hot nhất tuần này

1. Lan Hương Như Cố

Lan Hương Như Cố tiếp tục là cái tên nổi bật trên đường đua phim Hoa ngữ. Phim do Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa đóng chính. Tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết Lan Hương Duyên, kể về Thẩm Gia Lan - tiểu thư danh môn phải thay đổi thân phận thành nha hoàn Hứa Lan Hương sau khi gia tộc gặp biến cố. Đáng chú ý, phim nhanh chóng tăng nhiệt sau những ngày đầu lên sóng. Tencent Video từng ghi nhận mức nhiệt vượt 32.000, trong khi Vân Hợp ghi nhận phim đứng đầu bảng phát sóng trong nhiều ngày.

2. Nhất Âu Xuân

Nhất Âu Xuân đánh dấu màn kết hợp giữa Hứa Khải và Châu Dã. Bộ phim cổ trang xoay quanh Tạ Thanh Viên, cô gái trở lại Tạ gia sau nhiều năm lưu lạc và bắt đầu hành trình tìm kiếm sự thật về những biến cố trong quá khứ. Trong quá trình đó, cô gặp Thẩm Nhuận - người có mục đích riêng và cũng đang điều tra những bí mật liên quan đến gia tộc. Hai nhân vật từ đề phòng, đối đầu dần trở thành đồng minh, cùng bước vào cuộc đấu trí giữa những thế lực trong gia đình. Ngay ngày đầu phát sóng, phim đạt 9,6% thị phần phát chính Vân Hợp; trên các bảng nhiệt độ nền tảng, phim cũng nhanh chóng vượt mốc 7.000.

3. Bay Vào Tim Anh

Bay Vào Tim Anh trở thành một trong những phim hiện đại đáng chú ý với câu chuyện xoay quanh ngành hàng không. Phim có sự tham gia của Ngụy Triết Minh và Lưu Tá Ninh. Lưu Tá Ninh vào vai Nguyễn Tư Nhàn, một nữ tiếp viên hàng không luôn nuôi ước mơ trở thành phi công. Khi chương trình đào tạo phi công của công ty bất ngờ bị hủy, cô quyết định nghỉ việc và tự mình bước vào trường đào tạo. Ba năm sau, Nguyễn Tư Nhàn tốt nghiệp với thành tích đứng đầu và trở thành nhân sự được nhiều hãng hàng không săn đón. Cũng lúc này, cô gặp lại Phó Minh Dư - vị phó tổng giám đốc từng khiến mình bỏ việc.

4. Tôi Không Phải Đại Sư

Tôi Không Phải Đại Sư là phim dân quốc kết hợp trinh thám, lừa đảo và báo thù, với Lý Hiện và Lý Nhất Đồng đóng chính. Lý Hiện đảm nhận Thượng Quan Thành Minh, người có gia đình bị tổ chức Thiên Tướng Phái dùng thủ đoạn hãm hại. Sau biến cố, anh thay đổi thân phận, âm thầm thâm nhập vào thế giới của những kẻ chuyên dùng thuật số và lừa đảo để tìm cách báo thù. Trên hành trình này, anh gặp Giang Phi Yến do Lý Nhất Đồng thủ vai. Hai người liên thủ, dùng chính những màn lừa đảo để đối phó đối thủ, đồng thời từng bước vạch trần bí mật phía sau Thiên Tướng Phái.

5. Không Thể Thay Thế

Không Thể Thay Thế là phim đô thị - công sở vừa chính thức lên sóng với Triệu Kim Mạch và Ngụy Đại Huân đóng chính. Phim khai thác cuộc cạnh tranh trong ngành tư vấn cùng mối quan hệ giữa hai nhân vật có khoảng cách về kinh nghiệm và vị trí. Triệu Kim Mạch vào vai Từ Trì, cô gái xuất thân từ một thị trấn nhỏ, quyết tâm tự xây dựng sự nghiệp sau những biến cố gia đình. Trong khi đó, Diệp Tín Chi của Ngụy Đại Huân là một đối tác cấp cao từng trải qua biến cố trong sự nghiệp. Anh chủ động đưa Từ Trì về làm trợ lý và dẫn dắt cô trong môi trường tư vấn đầy cạnh tranh. Từ quan hệ cấp trên - cấp dưới, cả hai dần nảy sinh sự thấu hiểu nhưng cũng phải đối mặt với những biến động sự nghiệp.