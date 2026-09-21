Australia đối mặt rủi ro do dân số già hóa

Tỷ lệ người già tăng mạnh tại Australia những năm gần đây. Ảnh: Trang thông tin Bộ Y tế Australia

Trong nhiều thập niên, Australia duy trì tăng trưởng dân số nhờ dòng người nhập cư bù đắp tỷ lệ sinh thấp. Tuy nhiên, khi lượng nhập cư ròng có xu hướng giảm, nước này được dự báo sẽ đối mặt với những thay đổi nhân khẩu học tương tự một số nền kinh tế phát triển như Nhật Bản, Đức và Hàn Quốc, nơi số người chết vượt số trẻ được sinh ra.

Bộ Tài chính Australia dự báo dân số nước này sẽ chỉ tăng trung bình khoảng 0,9%/năm trong 4 thập niên tới, thấp hơn mức tăng trung bình 1,4%/năm trong 40 năm qua. Báo cáo nhận định, mức tăng dân số tự nhiên sẽ không còn là động lực thúc đẩy tăng dân số, khiến nước này phụ thuộc nhiều hơn vào các yếu tố khác, trong đó có di cư.

Báo cáo cũng xác định 5 xu hướng lớn có ảnh hưởng đáng kể đến triển vọng kinh tế Australia trong 4 thập niên tới gồm: trí tuệ nhân tạo (AI), sự phân mảnh địa chính trị, chuyển dịch năng lượng, dân số già hóa và quá trình chuyển sang nền kinh tế dựa nhiều hơn vào các ngành dịch vụ.

Dân số già hóa sẽ làm gia tăng nhu cầu đối với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và chăm sóc người cao tuổi. Những khu vực có tỷ lệ người già cao có thể đối mặt tình trạng thiếu lao động nghiêm trọng hơn trong các lĩnh vực này, vốn hiện phụ thuộc đáng kể vào lao động nhập cư.

Những thay đổi về nhân khẩu học diễn ra trong bối cảnh Chính phủ của Thủ tướng Anthony Albanese gần đây siết chặt một số quy định về nhập cư, đồng thời triển khai các chính sách hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho người dân trong bối cảnh lạm phát, lãi suất vay thế chấp và chi phí nhà ở ở mức cao.

Theo Bộ Tài chính Australia, những thay đổi về dân số và lực lượng lao động sẽ tạo sức ép đối với nền kinh tế và ngân sách trong dài hạn, đồng thời đặt ra yêu cầu điều chỉnh chính sách nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc ngày càng tăng của dân số cao tuổi.

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