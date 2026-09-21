Tài sản của ông Phạm Nhật Vượng 'bốc hơi' gần một tỷ USD trong một ngày

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup. Nguồn: Vingroup.

Tài sản của ông Phạm Nhật Vượng đã giảm gần 873 triệu USD, tương đương giảm 2,33% chỉ sau một ngày. Với mức giảm này, ông đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng những tỷ phú có mức giảm tài sản lớn nhất.

Đứng đầu danh sách là ông Charles Ergen - Chủ tịch công ty dịch vụ vệ tinh và Internet EchoStar, khi ông mất khoảng 1,9 tỷ USD. Theo sau là chủ thương hiệu Midea – ông He Xiangjian và gia đình với mức giảm 1,1 tỷ USD. Ở vị trí thứ 4 và 5 lần lượt là ông Low Tuck Kwong – nhà sáng lập Bayan Resources, và ông Robin Zeng – Chủ tịch Contemporary Amperex Technology (CATL), với tài sản giảm gần 851 triệu USD và 738,5 triệu USD.

Ở chiều ngược lại, ông Jay Y. Lee – Chủ tịch điều hành Samsung Electronics, là tỷ phú có tài sản tăng mạnh nhất trong ngày, với mức tăng khoảng 1,4 tỷ USD. Đứng kế tiếp là ông Chen Jianhua – Chủ tịch Hengli Group, khi tài sản tăng khoảng 1,1 tỷ USD. Ngoài ra, ông Ma Huateng có thêm khoảng 1 tỷ USD; ông Bruce Cheng – Chủ tịch danh dự của Tập đoàn Delta Electronics, có thêm 938,5 triệu USD; trong khi tài sản ông Lei Jun tăng gần 831 triệu USD trong ngày.

Danh sách các tỷ phú có mức tăng và giảm tài sản lớn nhất thế giới trong ngày 21/9. Nguồn: Forbes.

Cổ phiếu ‘họ’ Vingroup đồng loạt điều chỉnh

Đà sụt giảm của tài sản ông Phạm Nhật Vượng diễn ra trong bối cảnh các cổ phiếu ‘họ’ Vingroup liên tục điều chỉnh trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Kết phiên ngày 21/9, cổ phiếu VIC dừng ở mức 235.000 đồng/cổ phiếu, giảm 2,57% so với phiên liền trước và thấp hơn khoảng 8,24% so với đỉnh lịch sử 256.100 đồng/cổ phiếu thiết lập ngày 4/9 vừa qua. Tổng khối lượng giao dịch trong ngày đạt hơn 3,68 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch đạt 871 tỷ đồng. Mặc dù giao dịch trong phiên này thấp hơn mức trung bình 10 ngày gần đây (5,55 triệu cổ phiếu), quy mô vốn hóa thị trường của Vingroup vẫn duy trì vị trí doanh nghiệp có vốn hoá lớn nhất sàn chứng khoán Việt Nam, đạt hơn 1,81 triệu tỷ đồng.

Cùng chung đà giảm điểm, cổ phiếu VHM có phiên giao dịch không mấy tích cực khi mã giảm hơn 4% so với phiên trước đó, xuống còn 68.100 đồng/cổ phiếu. Mức sụt giảm này đã kéo giá trị vốn hóa thị trường của Vinhomes xuống còn 566.000 tỷ đồng.

Đối với VRE, mã đóng cửa ở mức 24.750 đồng/cổ phiếu, giảm 2,94% so với phiên liền trước. Trong khoảng 4 tháng gần đây, thị giá VRE liên tục lao dốc, từ 35.350 đồng/cổ phiếu vào đầu tháng 5, mã đã có thời điểm giảm xuống còn 21.300 đồng/cổ phiếu vào cuối tháng 7. Sau nhịp hồi ở đầu tháng 8, VRE vẫn chưa duy trì được đà tăng.

Theo dữ liệu thời gian thực của Forbes, khối tài sản của ông Phạm Nhật Vượng hiện đạt khoảng 36,6 tỷ USD, xếp thứ 61 trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Hiện ông vẫn dẫn đầu nhóm tỷ phú giàu nhất Đông Nam Á.