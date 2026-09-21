Đồng nhân dân tệ tăng giá lên cao nhất 3,5 năm so với USD, vì đâu?

Cụ thể đồng nhân dân tệ đã tăng lên mức cao nhất là 6,6950 CNY/USD trong ngày thứ Hai (21/9), mức mạnh nhất kể từ ngày 16/1/2023. Tuy nhiên đồng tiền này chốt phiên giao dịch trong nước ở mức 6,6955 CNY/USD, mức đóng cửa mạnh nhất kể từ ngày 30/6/2022.

Trên thị trường quốc tế, đồng nhân dân tệ được giao dịch ở mức 6,6946 CNY/USD, tăng khoảng 0,03% trong phiên giao dịch tại châu Á.

Trước khi thị trường mở cửa phiên giao dịch ngày thứ Hai, PBoC đã ấn định tỷ giá tham chiếu ở mức 6,7487 CNY/USD – mức mạnh nhất kể từ ngày 3/2/2023. Tỷ giá giao ngay của đồng nhân dân tệ được phép dao động trong biên độ 2% so với tỷ giá tham chiếu cố định hàng ngày.

Theo các nhà quan sát, trong gần một năm qua, PBoC thường xuyên ấn định tỷ giá tham chiếu hàng ngày ở mức yếu hơn so với kỳ vọng của thị trường. Động thái này được xem là nỗ lực nhằm kìm hãm đà tăng giá của đồng nhân dân tệ.

Tuy nhiên, tỷ giá tham chiếu chính thức đã tăng mạnh hơn trong tháng này, thu hẹp khoảng cách với kỳ vọng của thị trường sau khi chênh lệch này đạt mức lớn nhất kể từ tháng 2, cho thấy PBoC đã nới lỏng sự kiểm soát đối với đà tăng giá của đồng nhân dân tệ trước thềm hội nghị thượng định Mỹ - Trung trong tuần này.

Theo đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong đã kết thúc các cuộc đàm phán tại New York vào Chủ nhật, tạo tiền đề cho Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra từ ngày 23 đến 25 tháng 9.

Các nhà phân tích tại Goldman Sachs nhận định trong một báo cáo rằng, việc tăng tỷ giá tham chiếu trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung là phù hợp với diễn biến lịch sử gần đây, tạo thêm dư địa để tỷ giá giao ngay tại thị trường hải ngoại tiếp tục tăng giá.

“Việc hội nghị thượng đỉnh diễn ra sẽ góp phần duy trì mối quan hệ thương mại ổn định... các nhà hoạch định chính sách tại Trung Quốc nên tiếp tục an tâm với việc để đồng nội tệ tăng giá một cách bền vững nhưng từ từ”, các nhà phân tích cho biết.

Trong khi theo nhận định của OCBC, một đồng nhân dân tệ mạnh hơn và tương đối ổn định sẽ tạo tiền đề thuận lợi hơn cho các cuộc đàm phán Mỹ - Trung và giảm bớt nguy cơ tái diễn các cáo buộc về việc phá giá tiền tệ để cạnh tranh. Tuy nhiên theo OCBC, các nhà đầu tư cần thận trọng khi coi động thái này của PBoC là sự khởi đầu cho một chu kỳ tăng giá bền vững của đồng nhân dân tệ.

“Xét đến chênh lệch lãi suất lớn giữa Mỹ và Trung Quốc cùng các yếu tố nền tảng trong nước vẫn còn yếu, một phần đà tăng giá gần đây có thể phản ánh sự ổn định do chính sách điều tiết nhằm phục vụ hội nghị thượng đỉnh, thay vì là sự tái định giá cơ bản đối với đồng nhân dân tệ”.

Trong một động thái liên quan, PBoC hôm 20/9 đã giữ nguyên các mức lãi suất cho vay cơ bản (LPR). Cụ thể LPR kỳ hạn 1 năm được duy trì ở mức 3,0% và LPR kỳ hạn 5 năm là 3,5%. Đây là tháng thứ 16 liên tiếp, PBoC giữ nguyên các mức lãi suất LPR.

Hiện lãi suất LPR kỳ hạn 1 năm đóng vai trò chuẩn mực cho các khoản vay mới dành cho doanh nghiệp và hộ gia đình; trong khi lãi suất LPR kỳ hạn 5 năm ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường nhà ở.

Động thái này đã nằm trong dự báo của giới chuyên gia. “Chúng tôi dự báo PBOC có thể sẽ tiếp tục giữ nguyên LPR trong tháng 9 trước xu hướng thắt chặt chính sách của các NHTW toàn cầu”, các chuyên gia phân tích của Citi nhận định trong một báo cáo vào tuần trước.