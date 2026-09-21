Bộ VHTTDL: Tuyển chọn Kiến trúc sư trưởng cấp Bộ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Bộ VHTTDL đã ban hành Quy chế tuyển chọn, sử dụng Kiến trúc sư trưởng cấp Bộ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Bộ. Ảnh minh hoạ

Quy chế gồm 6 chương, 20 điều và phụ lục kèm theo, quy định về tuyển chọn, sử dụng, quản lý, đánh giá và thực hiện chế độ, chính sách đối với Kiến trúc sư trưởng cấp bộ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Bộ VHTTDL; áp dụng đối với: cá nhân được đề cử, ứng cử, tuyển chọn, giao nhiệm vụ làm Kiến trúc sư trưởng; các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo Quy chế, Kiến trúc sư trưởng làm việc theo một trong hai chế độ: Chế độ kiêm nhiệm và chế độ chuyên trách. Các ứng viên được đề cử, ứng cử làm Kiến trúc sư trưởng bao gồm: Cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương trong lực lượng vũ trang, chuyên gia trong nước và nước ngoài do Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp uy tín trong và ngoài nước, các chuyên gia, nhà khoa học đề cử;

Ngoài ra còn có các ứng viên là người làm việc tại các cơ quan, tổ chức, trường đại học, viện nghiên cứu uy tín quốc tế do Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đề cử.

Ngoài tiêu chí chung, Kiến trúc sư trưởng phải đáp ứng đầy đủ tiêu chí chung và tiêu chí cụ thể như sau: Có ít nhất 7 năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tính đến thời điểm tuyển chọn;

Chủ trì hoặc tham gia thực hiện thành công tối thiểu 01 chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số có phạm vi tác động trong ngành, lĩnh vực; từng tham gia xây dựng hoặc tư vấn chính sách;

Có năng lực xây dựng, điều phối lộ trình công nghệ, kiến trúc tổng thể; có tư duy chiến lược, tư duy hệ thống và khả năng dẫn dắt tầm nhìn công nghệ ở quy mô ngành, lĩnh vực;

Có khả năng điều phối giữa nhiều đơn vị; khả năng làm việc, nghiên cứu, hợp tác quốc tế với tổ chức nước ngoài trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Nhiệm vụ của Kiến trúc sư trưởng là xây dựng kế hoạch hành động chi tiết để triển khai các chương trình, nhiệm vụ bảo đảm phù hợp với lĩnh vực đặc thù và thế mạnh của VHTTDL;

Xây dựng kiến trúc hệ thống của Bộ VHTTDL bảo đảm thống nhất với kiến trúc hệ thống theo hướng dẫn của Tổng công trình sư Hệ thống để áp dụng trong phạm vi quản lý của Bộ;

Đề xuất điều chỉnh thiết kế chương trình, nhiệm vụ và tháo gỡ vướng mắc kỹ thuật;

Điều phối, chỉ đạo kỹ thuật, kiểm soát tiến độ, chất lượng, đánh giá rủi ro, bảo đảm an ninh mạng;

Đề xuất cơ chế hợp tác, nguồn lực và lộ trình thương mại hóa sản phẩm khoa học, công nghệ.

Về chế độ, chính sách, đối với Kiến trúc sư trưởng kiêm nhiệm: được hưởng thêm 50% tiền lương tháng hiện hưởng và được hưởng các chính sách khác đối với Kiến trúc sư trưởngquy định nếu cao hơn chế độ, chính sách hiện hưởng.

Đối với Kiến trúc sư trưởng chuyên trách, được hưởng chế độ, chính sách: Về tiền lương: Bộ trưởng xem xét mức lương và thu nhập đã hưởng của người được chọn để thỏa thuận mức lương, thu nhập trong hợp đồng lao động, bảo đảm tương xứng với nhiệm vụ được giao và phù hợp với mặt bằng tiền lương theo ngành, nghề, lĩnh vực công việc tương ứng trên thị trường.

Về tiền thưởng, hỗ trợ ban đầu, tôn vinh, khen thưởng, chăm sóc y tế, nghỉ dưỡng, nghỉ phép trong năm, chính sách đối với thành viên gia đình và chính sách sau khi hoàn thành nhiệm vụ: thực hiện theo quy định tại các khoản 2, 3, 6, 7, 8 và 9 Điều 24 của Nghị định số 231/2025/NĐ-CP. Trong đó, tiền thưởng tối đa bằng 5 tháng lương trong năm đánh giá nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ, tối đa bằng 3 thánglương nếu hoàn thành nhiệm vụ; hỗ trợ ban đầu 1 tháng lương theo hợp đồng.

Về bảo đảm nguồn lực: được lựa chọn nhân sự cho bộ phận giúp việc không quá 5 người và đề xuất tiền lương, chế độ, chính sách để Bộ trưởng thỏa thuận ký hợp đồng lao động với từng nhân sự; được đề xuất lập dự toán kinh phí để chủ động thực hiện nhiệm vụ; được cấp kinh phí khảo sát, nghiên cứu khoa học trong nước và nước ngoài, tham gia hoạt động hợp tác quốc tế.

Về nhà ở, phương tiện đi lại và điều kiện làm việc: được bố trí nhà ở công vụ theo quy định của pháp luật về nhà ở; trường hợp chưa bố trí được nhà ở công vụ thì được hỗ trợ tiền thuê nhà, phương tiện đi lại và điều kiện làm việc tương đương với chuyên gia cao cấp bậc 1.

Trường hợp là người Việt Nam ở nước ngoài hoặc người nước ngoài thì được hưởng chính sách ưu đãi về xuất cảnh, nhập cảnh, được cấp thị thực nhiều lần hoặc thẻ tạm trú tương ứng với thời gian thực hiện chương trình, nhiệm vụ.

Trường hợp Kiến trúc sư trưởng đủ điều kiện hưởng nhiều chính sách, chế độ quy định tại các văn bản khác nhau thì chỉ được hưởng một chính sách, chế độ cao nhất.

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