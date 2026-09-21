Nữ Trưởng bản kết nối nông dân phát triển sinh kế từ cây măng Bát Độ

Chị Mùi Thị Tìm (xã Mường Bang, tỉnh Sơn La)

Tại bản tái định cư Hợp Phong, xã Mường Bang, tỉnh Sơn La, cây măng Bát Độ đang mở ra một hướng sinh kế mới cho nhiều hộ dân. Đồng hành cùng sự chuyển biến ấy có không ít công sức của chị Mùi Thị Tìm, Trưởng bản Hợp Phong - người đã kiên trì học hỏi, vận động và kết nối bà con cùng tham gia phát triển vùng sản xuất.

Là người thường xuyên gần gũi với người dân, chị Tìm hiểu rằng để thay đổi sinh kế, trước hết phải tìm được cây trồng phù hợp với điều kiện địa phương và có đầu ra ổn định. Qua tìm hiểu, chị nhận thấy măng Bát Độ có tiềm năng phát triển. Đây là loại cây trồng chủ lực giúp nhiều đồng bào vùng cao tại Sơn La chuyển đổi đất kém hiệu quả, vươn lên thoát nghèo và làm giàu bền vững. Với ưu điểm vốn đầu tư ít, sớm cho thu hoạch, thời gian thu hoạch dài, ít sâu bệnh, dễ trồng, năng suất cao, cây măng tre bát độ đang được nhiều hộ dân đưa vào trồng, vừa phủ xanh đất trống, vừa cho thu nhập, nâng cao đời sống. Tuy nhiên, với nhiều hộ dân bản tái định cư Hợp Phong, xã Mường Bang, loại cây này vẫn là một hướng sản xuất khá mới.

Chị Mùi Thị Tìm bắt đầu hành trình của mình bằng cách tích cực tham gia các khóa tập huấn, bổ sung kiến thức về kỹ thuật sản xuất, đồng thời rèn luyện kỹ năng lãnh đạo và tổ chức cộng đồng do Hội LHPN tỉnh Sơn La và dự án GREAT của Australia tổ chức. Những kiến thức tiếp thu từ lớp học được chị chia sẻ, hướng dẫn lại cho bà con.

Cùng với đó, trong các cuộc họp bản, chị vận động người dân, đặc biệt là phụ nữ tham gia trồng măng; đồng thời chủ động đến từng hộ, giải thích về lợi ích của việc trồng măng, hướng dẫn cách triển khai và kiên trì thuyết phục những gia đình còn băn khoăn. Chị Mùi Thị Tìm chia sẻ, muốn người dân làm theo thì trước hết bản thân phải hiểu rõ mô hình và tạo được niềm tin.

Cây măng đang mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững cho nhiều phụ nữ vùng cao

Với những nỗ lực của chị, năm 2025, 34 hộ dân tại bản Hợp Phong đã đầu tư trồng 6 ha măng Bát Độ và liên kết trực tiếp với hợp tác xã. Đến năm 2026, có thêm 25 hộ tham gia, mở rộng thêm 6,5 ha, nâng tổng diện tích trồng mới lên 12,5 ha, góp phần hình thành vùng sản xuất trọng điểm. Bên cạnh mở rộng diện tích, các hộ dân đã chuyển từ sản xuất riêng lẻ sang liên kết với hợp tác xã, được quan tâm đầu tư hơn về kỹ thuật, tổ chức sản xuất và hướng tới đầu ra ổn định hơn.

Từ một người tham gia tập huấn, chị Mùi Thị Tìm trở thành người thúc đẩy thay đổi ngay tại bản làng của mình. Sự chủ động học hỏi, tinh thần trách nhiệm và khả năng kết nối đã giúp một mô hình trồng măng Bát Độ dần trở thành lựa chọn sinh kế của nhiều gia đình. Mô hình trồng măng Bát Độ không chỉ tạo ra nguồn thu nhập ổn định, cải thiện đời sống cho phụ nữ mà còn góp phần tạo việc làm, thúc đẩy kinh tế địa phương, giúp phụ nữ nâng cao vị thế trong gia đình và cộng đồng.

Câu chuyện của nữ trưởng bản Mùi Thị Tìm cho thấy những mô hình khởi nghiệp ở vùng nông thôn đôi khi bắt đầu từ một người dám học cái mới và kiên trì thuyết phục cộng đồng cùng làm. Khi người lãnh đạo không ngừng học hỏi, những thay đổi nhỏ có thể từng bước tạo nền tảng cho sinh kế bền vững cho cộng đồng.