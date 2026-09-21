Bộ Công Thương khuyến nghị gì với doanh nghiệp xuất khẩu trái bưởi sang Australia?

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Australia vừa có văn bản thông báo về việc tạm thời dừng nhập khẩu trái bưởi tươi của Việt Nam từ ngày 15/9 để tiếp tục rà soát, đánh giá lại. Thời hạn tạm dừng trong vòng 6 tháng và có thể gia hạn tạm dừng nhập khẩu nếu như Việt Nam không có các giải pháp trao đổi lại với phía Australia. Quyết định này đưa ra sau khi đoàn chuyên gia của Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp Australia sang Việt Nam kiểm tra, đánh giá một số vùng trồng, cơ sở đóng gói bưởi xuất khẩu tại Vĩnh Long, Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh vào tháng 8 vừa qua.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Australia, quyết định tạm dừng cấp phép nhập khẩu trái bưởi từ Việt Nam của Chính phủ Australia được đưa ra sau khi Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp (DAFF) phát hiện nghi ngờ triệu chứng dịch bệnh và sâu bệnh ngoại lai trên sản phẩm bưởi Việt Nam nhập khẩu vào nước này.

Việc tạm dừng nhập khẩu để xem xét, đánh giá toàn diện là quy trình thông thường tại Australia nhằm đảm bảo đáp ứng các quy định khắt khe về an toàn sinh học của nước này.

Đại diện DAFF cho biết tất cả những trái bưởi được phát hiện có vấn đề về an toàn sinh học đều đã được xử lý ngay tại biên giới với chi phí do người nhập khẩu chịu. Trong thời gian tạm dừng 6 tháng, DAFF sẽ tiến hành rà soát toàn diện quy trình nhập khẩu bưởi từ Việt Nam và phối hợp với Việt Nam để thực hiện các biện pháp khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Thương vụ Việt Nam tại Australia đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để nắm bắt tình hình và giải quyết. Thương vụ cũng khuyến nghị doanh nghiệp xuất khẩu bưởi tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn toàn thực phẩm và an toàn sinh học của Australia, nhất là liên quan tới sâu bệnh, tồn dư hóa chất, liều lượng chiếu xạ… để đảm bảo các hoạt động xuất khẩu diễn ra thuận lợi.