Đồng Nai tiếp tục đạt nhiều thành quả ấn tượng trong xây dựng nông thôn mới

Ông Trần Nhật Lam, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: B.Nguyên

Đến nay, toàn thành phố Đồng Nai có 6 xã cơ bản hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2026-2030. Về tập trung giải ngân nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2026, đến ngày 11-9, tỷ lệ giải ngân đạt 33,55%, trong đó vốn Trung ương đạt 43,9%, vốn địa phương đạt gần 13,6%.

Ông Châu Thanh An, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và Môi trường) báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới của thành phố Đồng Nai thời gian qua. Ảnh: B.Nguyên

Hướng dẫn đánh giá, thực hiện các tiêu chí nông thôn mới được các bộ, ngành ban hành nhưng chậm, do đó các địa phương khó khăn trong triển khai thực hiện. Tiến độ giải ngân nguồn vốn của các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 kéo dài sang năm 2026 chưa cao do nhiều nguyên nhân như: Công tác phối hợp, hạch toán, đối chiếu và cập nhật số liệu giữa các chủ đầu tư trước và sau khi sáp nhập chưa đồng bộ; chế độ thông tin, báo cáo chưa thống nhất, ảnh hưởng đến tiến độ tổng hợp, phân bổ vốn và theo dõi kết quả thực hiện. Năng lực chuẩn bị đầu tư và tổ chức thực hiện của một số đơn vị còn hạn chế…

Bà Tô Thúy Nga, Trưởng phòng Nông thôn mới, Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: B.Nguyên

Mục tiêu Đồng Nai đặt ra trong xây dựng nông thôn mới năm 2026 có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến năm 2030, 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, 10% đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại. Đến năm 2030, toàn thành phố không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2027-2030.

Dịp này, Đồng Nai kiến nghị Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia quan tâm đề xuất cấp có thẩm quyền một số nội dung sau: Kiến nghị Bộ Y tế sớm ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Kiến nghị Bộ Nội vụ sớm tham mưu ban hành phát động phong trào thi đua chung sức thực hiện chương trình giai đoạn 2026-2030. Nghiên cứu thực hiện việc đổi mới phương thức đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới hiện đại theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 từ thủ công, trực tiếp sang nền tảng số và AI, nhằm tiết kiệm thời gian, giảm sai sót, tăng minh bạch và tạo nền tảng dữ liệu phục vụ cho việc quản lý nông thôn hiện đại…

Đoàn công tác Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tham quan mô hình tuyến đường kiểu mẫu tại xã Định Quán. Ảnh: B.Nguyên

Trong đó, Định Quán là một trong 6 xã của thành phố Đồng Nai phấn đấu đạt xã nông thôn mới theo bộ tiêu chí giai đoạn 2026-2030 vào năm 2026. Đến nay, xã đã hoàn thiện hồ sơ minh chứng và gửi tờ trình đến các sở, ngành thành phố để thẩm định được 42/47 chỉ tiêu; còn 5 chỉ tiêu đang hoàn thiện hồ sơ minh chứng.

Ông Trần Nhật Lam, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương cho biết: Đồng Nai tiếp tục đạt nhiều kết quả ấn tượng trong xây dựng nông thôn mới, cao hơn nhiều so với mặt bằng chung cả nước. Kinh nghiệm cho thấy, trong giai đoạn trước, nhiều chương trình phải huy động cả bộ máy vào cuộc chứ không chỉ là câu chuyện của riêng ngành nông nghiệp. Mong địa phương có sự quan tâm đặc biệt trong triển khai hành động. Rất mong có những xã ban đầu đạt chuẩn, làm căn cứ rút kinh nghiệm trong cách làm, cách chỉ đạo để từ đó nhân rộng. Việc giải ngân ngân sách là nội dung đặc biệt quan trọng, đề nghị địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân, sử dụng hiệu quả nguồn vốn. Cần rà soát vướng ở cơ chế, chính sách gì để kịp thời đề xuất tháo gỡ ngay...