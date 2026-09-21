Bang Tây Úc mong muốn hợp tác phát triển ngành nông nghiệp, năng lượng và giáo dục đào tạo tại Đồng Nai

Buổi gặp gỡ và làm việc giữa Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út và Đoàn công tác của bang Tây Úc sáng 21-9. Ảnh: Ngọc Liên

Cùng tham dự buổi làm việc có ông Brent Stewart, Quyền Tổng lãnh sự Úc tại Thành phố Hồ Chí Minh; ông Phạm Hải Anh, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Perth (thành phố lớn nhất tại bang Tây Úc) cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố Đồng Nai.

Đoàn lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố Đồng Nai tại buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Liên

Tại buổi làm việc, ông Roger Cook MLA cho rằng, chuyến thăm và làm việc với lãnh đạo thành phố Đồng Nai là dịp để bang Tây Úc tăng cường mối quan hệ hợp tác với các nước Đông Nam Á. Trong đó, Đồng Nai là thành phố trẻ năng động với nhiều cơ hội phát triển.

Đoàn thủ hiến bang Tây Úc tại buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Liên

Theo ông Roger Cook MLA, Tây Úc là bang lớn nhất nước Úc về mặt lãnh thổ, đóng góp 20% GDP quốc gia và đóng góp hơn 50% kim ngạch xuất khẩu của toàn nước Úc. Bang Tây Úc nằm trong nhóm 3 nền kinh tế mạnh và có sự phát triển nhanh nhất nước Úc. Bang Tây Úc có thế mạnh tài nguyên thiên nhiên với trữ lượng lớn về quặng sắt, dầu mỏ và dầu khí…; đồng thời phát triển mạnh về nông nghiệp công nghệ cao, logistics, phát triển chuỗi cung ứng. Định hướng phát triển Tây Úc trở thành cánh cửa mở vào nền kinh tế nước Úc.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út tặng quà lưu niệm sau buổi làm việc với ông Roger Cook MLA, Thủ hiến bang Tây Úc. Ảnh: Ngọc Liên

Ông Roger Cook MLA bày tỏ sự ấn tượng về Đồng Nai là thành phố trẻ và năng động, có sự tương đồng với Tây Úc về định hướng phát triển, có nhiều cơ hội hợp tác phát triển trong tương lai, trên các lĩnh vực sản xuất công nghiệp công nghệ cao, chuỗi cung ứng, logistics… Đồng thời cho rằng những sự tương đồng này sẽ tạo cơ hội để hai bên cùng hợp tác trên các lĩnh vực sản xuất công nghệ cao, nông nghiệp, thực phẩm. Tây Úc mong muốn vừa học hỏi kinh nghiệm phát triển vừa tìm kiếm đối tác lâu dài nhằm phát huy các thế mạnh của bang Tây Úc về năng lượng, nông nghiệp và giáo dục đào tạo.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út tặng quà lưu niệm sau buổi làm việc với ông Roger Cook MLA, Thủ hiến bang Tây Úc. Ảnh: Ngọc Liên

Chia sẻ thông tin và những định hướng phát triển của thành phố Đồng Nai, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út cho biết: Đồng Nai sở hữu hệ thống giao thông đa phương thức, gồm đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, đường biển và đường hàng không. Trong đó, nổi bật là dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Cảng Phước An và mạng lưới đường cao tốc sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển cho Đồng Nai. Trong định hướng phát triển, Đồng Nai xác định phát triển đa lĩnh vực, nhiều định hướng và tầm nhìn khác biệt.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, sau sáp nhập, Đồng Nai có không gian lớn với lượng dân số cao, đây là nguồn lực lớn cho phát triển của thành phố Đồng Nai. Đồng Nai cũng quy hoạch và có những định hướng phát triển theo hướng bền vững trên các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, logistics…

Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, Đồng Nai tuy là thành phố trẻ nhưng có tham vọng và muốn xây dựng nền tảng phát triển bền vững, trên các lĩnh vực giáo dục, dịch vụ, logistics… Mặc dù vậy, thời gian qua, Đồng Nai chưa có được nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Chủ tịch UBND thành phố hy vọng giữa Đồng Nai và bang Tây Úc sẽ có nhiều sự hợp tác phát triển. Đặc biệt, Đồng Nai còn rất nhiều quỹ đất cho nông nghiệp và sẵn sàng đón các nhà đầu tư.