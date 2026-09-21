Xây dựng Chân Mây thành cảng biển 'xanh', trung tâm logistics của vùng

Hệ thống phương tiện phục vụ vận chuyển hàng hóa tại cảng Chân Mây, thành phố Huế. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN

Cảng biển nước sâu Chân Mây, được xem là “trái tim” của Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, thành phố Huế. Cảng biển này có vị trí là cửa ngõ kết nối khu vực miền Trung với Hành lang kinh tế Đông - Tây; đồng thời, giữ vai trò quan trọng trong phát triển logistics, xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ hàng hải và du lịch quốc tế ở khu vực miền Trung.

Xây dựng Chân Mây thành cảng biển “xanh”, là trung tâm logistics của khu vực miền Trung là định hướng quan trọng của thành phố Huế, để góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.

Từ trước đến nay, hoạt động xuất nhập khẩu xe ô tô nguyên chiếc tại Việt Nam, phụ thuộc vào hệ thống cảng biển ở miền Bắc và miền Nam. Ngày 18/9 vừa qua, lần đầu tiên tàu chuyên dụng chở ô tô (RoRo) của hãng NYK cập cảng biển Chân Mây, để vận chuyển lô xe ô tô buýt thuần điện của Công ty cổ phần Kim Long Motor Huế (Kim Long Motor), xuất khẩu sang Thái Lan. Sự kiện này đã xác lập tuyến logistics vận chuyển ô tô đường biển tại khu vực miền Trung; qua đó, đã tạo ra giải pháp chuỗi cung ứng trực tiếp, giúp các nhà sản xuất ô tô tại khu vực miền Trung tối ưu hóa chi phí vận hành, rút ngắn thời gian giao hàng và tăng năng lực cạnh tranh khi tiếp cận thị trường quốc tế.

Theo ông Takaomi Shimizu, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn NYK Line Việt Nam, vận chuyển xe ô tô thành phẩm của Việt Nam chủ yếu dựa vào các cảng ở phía Bắc và phía Nam. Chuyến hàng xuất khẩu xe ô tô buýt điện của Kim Long Motor từ cảng Chân Mây, chứng minh miền Trung của Việt Nam cũng có thể đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng ô tô và mạng lưới thương mại quốc tế của cả nước.

Với Kim Long Motor, hành trình vận chuyển lô xe ô tô buýt thuần điện từ nhà máy sản xuất đến cảng Chân Mây, rồi tiếp tục đến cảng Laem Chabang của Thái Lan, thể hiện sự liên kết đồng bộ giữa sản xuất, logistics và xuất khẩu. Đây là tiền đề để doanh nghiệp tiếp tục mở rộng kết nối, từng bước tham gia sâu vào chuỗi cung ứng và mạng lưới giao thương quốc tế.

Đến nay, cảng Chân Mây đã được đầu tư, hoàn thiện hạ tầng để khai thác với 3 bến cảng. Bến tổng hợp container số 4 và 5 của cảng Chân Mây được đầu tư từ năm 2022 với tổng vốn hơn 1.678 tỷ đồng, quy mô trên 20 ha; trong đó, bến số 4 dự kiến hoàn thành cuối năm 2026, bến số 5 dự kiến hoàn thành năm 2028. Bến số 6 đã được chấp thuận chủ trương đầu tư đầu năm 2026, tổng vốn đầu tư trên 928 tỷ đồng, có quy mô khoảng trên 15,5 ha.

Các tàu hàng tải trọng lớn cập cảng Chân Mây, thành phố Huế, để nhận hàng vận chuyển. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN

Để hạn chế tác động của sóng biển và bảo đảm an toàn cho tàu thuyền ra vào các bến của cảng Chân Mây, thành phố Huế tiếp tục đầu tư Dự án đê chắn sóng phía Tây giai đoạn 1 dài 1.600m, tổng mức đầu tư khoảng 1.800 tỷ đồng. Thành phố cũng đã đề xuất Trung ương hỗ trợ vốn đầu tư đê chắn sóng phía Bắc giai đoạn 3 với kinh phí 900 tỷ đồng; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ các bến đang xây dựng và đã được quy hoạch.

Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh đã yêu cầu các đơn vị, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các bến số 4 và 5, khẩn trương hoàn thiện thủ tục kêu gọi đầu tư bến số 6 của cảng Chân Mây. Đối với bến số 7 và 8 của cảng này, nghiên cứu lựa chọn nhà đầu tư đủ năng lực thực hiện đồng bộ cả hai bến.

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cảng Chân Mây Huỳnh Văn Toàn cho biết, cùng với nâng cao năng lực, cảng Chân Mây cũng chú trọng xây dựng “cảng xanh”. Cụ thể, cảng Chân Mây đang nghiên cứu giảm phát thải ra môi trường; trong đó, có giải pháp quan trọng là cấp điện cho tàu biển. Doanh nghiệp cũng đang liên kết với một đối tác của Hàn Quốc, để triển khai năng lượng điện mặt trời tại cảng Chân Mây, cung cấp điện cho tàu biển khi đến cảng; đồng thời, lên kế hoạch để chuyển đổi các thiết bị dùng nhiên liệu là dầu diesel chuyển qua chạy điện.

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Chân Mây đề xuất, sớm đầu tư đồng cơ sở hạ tầng cho cảng Chân Mây, đặc biệt là hạ tầng tuyến Quốc lộ 1A nối với Hành lang kinh tế Đông-Tây. Đầu tư tuyến này, lượng hàng lưu thông từ các khu vực khác đến Chân Mây sẽ dễ dàng hơn.

Theo quy hoạch, đến năm 2030, hàng hóa thông qua cảng Chân Mây từ 8-10,7 triệu tấn; hành khách từ 276.100-285.000 lượt khách. Quy mô các bến cảng Chân Mây có tổng số 7 bến cảng gồm 11 cầu cảng với tổng chiều dài 3.320m (chưa bao gồm các bến cảng khác).