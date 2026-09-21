Văn phòng Thành ủy triển khai kế hoạch 100 ngày cao điểm lan tỏa mô hình ‘Bình dân học vụ số’

Dự hội nghị có các Thành ủy viên: Hoàng Thành Trung, Chánh Văn phòng Thành ủy; Đỗ Đức Hòa, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy và cán bộ, công chức các ban Đảng Thành ủy.

Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Dương Thị Thảo triển khai Kế hoạch số 49-KH/VPTU tại hội nghị. Ảnh: Nhất Phương

Tại hội nghị, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Dương Thị Thảo cho biết: Thực hiện Kế hoạch số 08-KH/BCĐ ngày 16-9-2026 của Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành phố Đồng Nai về 100 ngày cao điểm lan tỏa mô hình “Bình dân học vụ số” trong toàn hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai năm 2026 và căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Thành ủy, lãnh đạo Văn phòng Thành ủy ban hành Kế hoạch số 49-KH/VPTU.

Thông qua việc thực hiện 100 ngày cao điểm lan tỏa mô hình “Bình dân học vụ số” tạo chuyển biến căn bản, rõ nét về nhận thức số, tư duy số và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác tham mưu, tổng hợp, hậu cần phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy.

Đồng thời, phổ cập và nâng cao tri thức, kỹ năng số cốt lõi và kỹ năng ứng dụng AI cho 100% cán bộ, công chức và người lao động thuộc Văn phòng Thành ủy; hình thành tác phong làm việc, tư duy số, văn hóa số và năng lực xử lý văn bản, điều hành công việc chuyên môn trên môi trường số.

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên cơ quan Văn phòng Thành ủy trong tự học, nâng cao trình độ, kỹ năng số; làm lực lượng nòng cốt lan tỏa, hướng dẫn trong các cơ quan đảng trên địa bàn thành phố.

Việc triển khai phải đồng bộ, thực chất, bảo đảm 100% cán bộ, công chức, người lao động tham gia đầy đủ, đúng thời gian quy định; hoàn thành trọn vẹn 26 chuyên đề (136 bài giảng Micro-learning) và vượt qua bài kiểm tra sát hạch cuối khóa, được hệ thống cấp Chứng nhận điện tử, ghi nhận kết quả trên ứng dụng VNeID đúng lộ trình.

Cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Thành ủy và các ban Đảng Thành ủy dự hội nghị. Ảnh: Nhất Phương

Kết quả hoàn thành khóa học là tiêu chí bắt buộc trong đánh giá, xếp loại đảng viên, công chức, người lao động và bình xét thi đua, khen thưởng năm 2026.

Nội dung chương trình học do Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn hóa và chuyển giao, tập trung 3 nhóm kiến thức cốt lõi (Chuyển đổi số, Công nghệ số, AI) và 6 nhóm kỹ năng số cơ bản (sử dụng thiết bị và phần mềm số; khai thác dữ liệu và thông tin; giao tiếp số; sáng tạo nội dung; bảo đảm an toàn mạng; giải quyết vấn đề bằng công nghệ).