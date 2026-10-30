ATEEZ làm nên lịch sử

Vào ngày 31/10, chương trình Immortal Songs sẽ phát sóng tập thứ 778, cũng là phần hai trong loạt chương trình đặc biệt 'Lễ hội Văn hóa Hoàng gia 2026'. Nhóm nhạc ATEEZ đã góp mặt trong phần này và chuẩn bị một sân khấu đặc biệt tại Cung điện Deoksugung. Tại đây, họ trình diễn bản hit gần đây, BAD, cùng ca khúc mới, Drip, thông qua một màn trình diễn đầy mạnh mẽ, phù hợp với vẻ uy nghiêm của di tích lịch sử này.

Chương trình đặc biệt này được ghi hình tại Quảng trường Heungnyemun, thuộc Cung điện Gyeongbokgung, sự kiện mở màn cho 'Lễ hội Văn hóa Hoàng gia mùa Thu'. Đây cũng là lần đầu tiên chương trình tổ chức một buổi biểu diễn tại địa điểm này. Sự kiện thu hút khoảng 3.000 khán giả, trong đó có khoảng 300 du khách quốc tế.

Phần hai quy tụ các nghệ sĩ từ nhiều dòng nhạc khác nhau, gồm: Kim Chang Wan Band, Lyn, Lee Seung Gi, BOYNEXTDOOR và NMIXX. Nhóm NMIXX sẽ mang đến các ca khúc Blue Valentine và Heavy Serenade, đáng chú ý, video quay riêng (fancam) màn trình diễn của nhóm tại cung điện đã đạt tới 3,9 triệu lượt xem, trước cả khi chương trình chính thức lên sóng. Trong khi đó, BOYNEXTDOOR sẽ khuấy động sân khấu bằng nguồn năng lượng trẻ trung qua các ca khúc, trong đó có bài hát Animal.

Lee Seung Gi và Lyn sẽ kết hợp trong một màn song ca ballad đặc biệt, còn Kim Chang Wan Band sẽ trình diễn những bản hit kinh điển của nhóm. Ngoài ra, màn trình diễn ánh sáng trên bề mặt kiến ​​trúc (media facade) bao phủ Quảng trường Heungnyemun, hứa hẹn sẽ tạo nên một bữa tiệc thị giác đầy ấn tượng cho đêm diễn.

Trước đó, phần một của chương trình đặc biệt này đã lên sóng vào ngày 24/10 (tập 777 của Immortal Songs), với sự tham gia của các nghệ sĩ như xikers, Seo Eunkwang và Lee Minhyuk (BTOB), cùng vũ công Honey J. Theo số liệu từ Nielsen Korea, tập này đạt tỷ suất người xem toàn quốc là 5,3%, đứng đầu trong số các chương trình giải trí phát sóng vào thứ Bảy.

Phần hai của chương trình đặc biệt 'Lễ hội Văn hóa Hoàng gia 2026' thuộc Immortal Songs sẽ được phát sóng vào lúc 18h05 (giờ Hàn Quốc) ngày 31/10, trên kênh KBS2.