Em gái Trấn Thành 'náo loạn' ở Singapore

Mới đây, diễn viên Huỳnh Uyển Ân chia sẻ loạt hình ảnh trong chuyến du lịch Singapore trên trang cá nhân. Nữ diễn viên hào hứng viết: "Đi Sing vui quá". Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.

Trong những hình ảnh được chia sẻ, Uyển Ân check-in tại nhiều địa điểm nổi tiếng, đặc biệt là khu vực Universal Studios Singapore. Em gái Trấn Thành lựa chọn trang phục khá đơn giản gồm áo ba lỗ trắng và quần jeans. Kiểu tóc tự nhiên cùng phong cách năng động giúp nữ diễn viên trông trẻ trung, gần gũi.

Uyển Ân chia sẻ loạt ảnh du lịch Singapore.

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả dành lời khen cho diện mạo của Uyển Ân. Một số bình luận viết: "Ẻm mặc đơn giản mà xinh ghê luôn", "Outfit và kiểu tóc này đẹp đó Ân, dáng cũng đẹp nha". Có thể thấy, em gái Trấn Thành nhận được sự quan tâm đáng kể từ công chúng.

Ở tuổi 27, Uyển Ân đang có cuộc sống khá năng động, vừa dành thời gian cho bản thân vừa duy trì hoạt động nghệ thuật. Nữ diễn viên tương đối kín tiếng trong chuyện tình cảm, ít chia sẻ những vấn đề riêng tư và chủ yếu cập nhật hình ảnh công việc, gặp gỡ bạn bè hoặc những chuyến đi trên mạng xã hội.

Về đời tư, Uyển Ân là em gái ruột của Trấn Thành. Cô từng chia sẻ không muốn dựa vào danh tiếng của anh trai để phát triển sự nghiệp. Từ khi trưởng thành, nữ diễn viên chủ động tìm kiếm cơ hội casting, tham gia các dự án nhỏ và tích lũy kinh nghiệm diễn xuất. Trấn Thành từng hỗ trợ học phí nhưng không chu cấp tiền sinh hoạt cho em gái sau khi cô bước sang tuổi 18.

Uyển Ân là em gái ruột của Trấn Thành.

Trong lĩnh vực nghệ thuật, Uyển Ân bắt đầu tham gia diễn xuất từ năm 2018. Cô từng góp mặt trong các dự án như Cô gái đến từ bên kia, Oppa phiền quá nha, Đôi mắt âm dương và web drama Bố già. Tuy nhiên, phải đến năm 2023, tên tuổi nữ diễn viên mới thực sự được đông đảo khán giả biết đến khi đảm nhận vai Ngọc Nhi trong Nhà Bà Nữ của Trấn Thành. Bộ phim đạt doanh thu khoảng 475 tỷ đồng.

Tiếp nối thành công, Uyển Ân góp mặt trong Mai (2024), đảm nhận vai Bình Minh. Tác phẩm đạt khoảng 551 tỷ đồng, trở thành một trong những phim Việt có doanh thu cao nhất lịch sử. Cùng năm, cô còn tham gia Cái Giá Của Hạnh Phúc và Cô Dâu Hào Môn, từng bước mở rộng cơ hội diễn xuất bên ngoài những dự án của anh trai.

Năm 2025, em gái Trấn Thành tiếp tục xuất hiện trong Bộ Tứ Báo Thủ, bộ phim đạt khoảng 332 tỷ đồng, cùng Chị Ngã Em Nâng. Đây là thành tích phòng vé đáng chú ý trong hành trình hoạt động nghệ thuật của nữ diễn viên.

Đến năm 2026, Uyển Ân lựa chọn thử sức với Nhà Mình Đi Thôi của đạo diễn Trần Đình Hiền. Trong phim, cô đảm nhận vai Phương, một cô gái trẻ điều hành công ty du lịch và tìm cách kết nối các thành viên trong gia đình. Dù tác phẩm không đạt doanh thu như kỳ vọng, dự án vẫn đánh dấu nỗ lực của nữ diễn viên khi thử sức ở một ê-kíp không do Trấn Thành trực tiếp dẫn dắt.

Từ những vai diễn đầu tiên đến các tác phẩm trăm tỷ, Uyển Ân đang từng bước mở rộng con đường nghệ thuật. Những hình ảnh mới nhất tại Singapore cũng cho thấy nữ diễn viên có khoảng thời gian tận hưởng cuộc sống bên ngoài công việc sau một năm tham gia các hoạt động điện ảnh.