Lee Seung Gi tiết lộ 'đặc biệt' về cố nghệ sĩ Shin Hae Chul

Một video đã được đăng tải trên kênh YouTube của Lee Seung Gi, trong đó anh trò chuyện qua điện thoại với PSY, người từng đảm nhận vai trò nhà sản xuất cho album đầu tay của anh. Trong cuộc gọi, Lee Seung Gi hồi tưởng lại đêm anh cùng PSY đến thăm phòng thu dưới tầng hầm của Shin Hae Chul, khi còn là học sinh trung học.

Khi đó, PSY đã giới thiệu anh với Shin Hae Chul và nói: "Tôi đang định để cậu ấy thử sức với nhạc rock". Shin Hae Chul liền bảo Lee Seung Gi, lúc bấy giờ, hãy "hát thử cho tôi nghe", và anh đã hát ngay tại chỗ. Lee Seung Gi chia sẻ: "Ca khúc cuối cùng trong album đầu tay của tôi là Encore, một bài hát do cố nghệ sĩ Shin Hae Chul trao tặng". Cuộc gặp gỡ tại phòng thu dưới tầng hầm đó, nơi anh theo chân PSY đến vào đêm muộn, chính là khởi nguồn cho một ca khúc xuất hiện trong album ra mắt của anh.

Câu chuyện này được nhắc đến khi PSY một lần nữa gợi ý Lee Seung Gi nên thành lập một ban nhạc rock. Lee Seung Gi giải thích rằng, ngay từ lần đầu tiên hợp tác sản xuất, PSY đã định hướng âm nhạc của anh theo phong cách rock, và chính trong quá trình đó, PSY đã đưa anh đến phòng thu của Shin Hae Chul. "Cả hai chúng tôi đều yêu thích nhạc rock, dù dòng nhạc mà chúng tôi theo đuổi khác nhau", Lee Seung Gi nói, đồng thời cho biết, anh sẽ cân nhắc đề nghị mới này từ PSY.

Lee Seung Gi ra mắt vào năm 2004, với album phòng thu đầu tiên. Dù được công chúng yêu mến nhờ ca khúc Because You're My Woman khi còn là học sinh trung học, album này cũng mang đậm dấu ấn của Shin Hae Chul. Cố nghệ sĩ đã sáng tác và hòa âm cho cả ca khúc mở đầu lẫn ca khúc cuối cùng (bài thứ 12) mang tên Encore, tác phẩm mà PSY là người viết lời. Như vậy, Shin Hae Chul chính là nhạc sĩ đứng sau cả điểm khởi đầu lẫn điểm kết thúc trong album đầu tay của Lee Seung Gi. Shin Hae Chul qua đời vào ngày 27/10/2014, hưởng dương 46 tuổi. Ngày 27/10 năm nay đánh dấu kỷ niệm 12 năm ngày mất của ông, và Lee Seung Gi đã hồi tưởng lại cuộc gặp gỡ giữa họ trong một video được công bố tám ngày sau đó.